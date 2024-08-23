與台新金合併！新光金仍有3董反對、1董棄權　反對理由曝光

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台新金控與新光金控今（22）日董事會決議通過百分之百換股合併，不過，新光金重訊也公布，15席董事中仍有3席董事投反對票，另1席棄權，反對理由覺得時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值等。台新金與新光金今日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金為存續公司，新光金為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金控公司」。此合併案台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外的全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股。台新金與新光金雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生也在晚間舉行合併簽約儀式，媒體也好奇新光金董事會討論情況。對此，魏寶生表示，在董事會上不論換股比例或股東臨時會的日期，都是採取表決的方式來決定，第一次表決，每位董事包含獨董，都要說明他要投贊成票、反對票或者是保留的原因，這也說明過程公開透明公正，之後會將結果呈報到主管機關。不過，新光金晚間11點04分公布重訊指出，因合併可擴大經濟規模及提昇競爭力，經表決後11票贊成。董事也是董事長的魏寶生表示，事前的評估和價格都非常重要，但也需要看合併後留才以及文化的融合，基於以上原因同意本案，應該在公平的合併之下，共享、創造更好的未來。新光金董事洪士琪也指出，為公司未來長遠經營，贊成此合併案；董事吳東明也提到，公司雖上半年獲利狀況佳，惟在市場環境影響下，仍面臨RBC不足的風險，就公司長遠經營角度來看，須藉由合併壯大公司，且有理想合併對象，公司才能長遠經營。董事林敦仁也談到，新光金與台新金的合併，能夠永續經營，符合全體董事及股東的期待。不過，新光金重訊也公布有3席董事反對，其中董事李增昌表示，此案時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值。另一席董事、也是吳東進的小女兒吳欣儒則認為，此案是沒有誠意及誠信的合併案，還有獨董許永明也投反對票。另外，董事賴慧敏則棄權，認為此案評價與控制權溢價對公司不公平，為股東權益考量應提高換購比例等理由而棄權。