U18亞洲青棒錦標賽將開打！大魯閣加碼優惠　力挺台灣青棒奪冠

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2024年第十三屆U18亞洲青棒錦標賽即將於9月2日至8日熱血開打！台灣首戰將對上勁敵韓國，為號召全民一起為中華隊加油，大魯閣長期以來支持台灣體育發展，特別是國球棒球，期望透過此次應援活動與球員卡的發行，讓更多人感受到棒球的魅力。即日起，凡在大魯閣單筆消費滿600元或加入大魯閣會員，即可獲得「U-18霸氣稱霸應援扇」乙個，數量有限，送完為止。除此之外，消費者還可在大魯閣全國門市購買「台灣棒球小英雄球員卡」，支持U12、U15、U18三級國際棒球賽的小將們，為台灣棒球的未來盡一份心力。「台灣棒球小英雄球員卡」收錄了參與U12、U15、U18世界盃棒球賽的18名正選選手及教練，也包括本次U18球員中，日前加盟洛杉磯道奇的旅美小將柯敬賢跟去年奪得U18世界盃全壘打、打點雙冠王的張趙紘等潛力新星。此外，還有機會抽到球員的親筆簽名卡，極具收藏價值。這些小將的奮鬥精神，象徵著台灣棒球的未來，而本次球員卡的販售利潤將全數捐贈中華民國棒球協會，為國內三級棒球賽事提供支持，幫助更多台灣小球員實現他們的棒球夢想。同時在U18賽事期間，於大魯閣棒壘球打擊場成立第二轉播現場，提供多項小禮物與活動，號召球迷一起到大魯閣為台灣隊加油！本屆U18亞洲青棒錦標賽將在台北市、新北市、桃園市三地舉行，台灣與韓國、泰國、巴基斯坦同屬A組，力拼晉級資格。大魯閣期待與全民共同支持台灣青棒，助力中華隊在國際賽事中脫穎而出，為國球棒球再創輝煌。