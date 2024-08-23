你也是台灣人？出國靠「這幾物」秒辨認台人　眾一致贊同：不會錯

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▲手機掛繩成為台灣人愛用好物，更成為能快速辨認台人的「關鍵配件」。（圖/記者劉彦誼攝）

▲「飲料提袋」也可說是台灣人的特色標配，也是許多網友點名的辨認好物。（圖/記者劉彦誼攝）

▲ 不少網友也點名「飲料提袋」「摺疊傘」和「保溫瓶」也是台灣人標配。（圖/記者劉彦誼攝）

出國旅遊時，遇見同為台灣人的旅客總是感到特別親切，但因華人臉孔相似，有時難以分辨到底是哪一國人，除了利用「台灣腔」辨認是否為台人外，這幾樣隨身物品似乎是台灣民眾獨特的「國際標誌」，有網友在社群平台「Threads」上發文表示，他去年出國時看見路上有好幾個人掛著手機繩，近距離觀察及交談後，發現他們大多來自台灣，「大約有7～8成不會錯！」可見許多，除了方便攜帶、不佔包包或口袋空間外，需使用時能直接拿取，甚至還可減少遺失風險，「一舉多用」讓手機掛繩成為台灣人愛用好物，更成為能快速辨認台人的「關鍵配件」。貼文一出，吸引許多網友按讚留言，紛紛贊同原po「台灣人真的很愛用手機繩」、「去韓國看到有人掛手機繩，才想說跟台灣好像，結果對方一開口發現真的是台灣人」，還有人貼出前陣子去日本旅遊使用手機繩的照片，表示「我剛剛翻了前幾個禮拜去日本玩的照片，我還真的有掛」。除了手機掛繩，，畢竟台灣被大家稱為「手搖飲王國」，飲料提袋不僅方便攜帶，還能環保愛地球，網友也指出，很多台灣民眾喜愛「有台灣特色」的飲料提袋，「之前去國外買飲料拿出來用，被當地人說好特別好好看，出國旅遊還能順便介紹台灣！」此外，也有人提及「摺疊傘」及「保溫水壺」，尤其後背包，讓網友一眼就看出是台灣人。許多人也認為等等，以及，都是在國外快速辨認台灣人的好方法。