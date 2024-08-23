委內瑞拉最高法院確認總統馬杜洛勝選　爭議仍難平息

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（中央社卡拉卡斯22日綜合外電報導）委內瑞拉最高法院今天宣布，現任總統馬杜洛是上月大選的贏家，但觀察家說最高法院忠於馬杜洛政府。這次選舉在委國引發爭議，反對派主張勝選，並稱選舉舞弊情事普遍。法新社報導，首席法官羅德里格斯（Caryslia Rodriguez）宣讀裁決結果時說，最高法院認可國家選舉委員會（CNE）公布的7月28日總統大選結果，宣布馬杜洛（Nicolas Maduro）勝選。反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）幾分鐘後就在社群媒體網站X大喊「無效」，並寫道「主權屬於人民，不得讓渡」。馬杜洛本人這個月要求最高法院裁決選舉結果。根據選委會，馬杜洛以52%的得票率擊敗龔薩雷茲。但選委會並未提供各選區投票結果，宣稱遭駭客攻擊。最高法院今天也說：「有證據顯示選舉系統遭大規模網攻。」觀察家則認為，所謂的駭客攻擊不過是不提供投票結果的藉口。（譯者：楊昭彥）1130823