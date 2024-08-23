賀錦麗提名演說恰逢結婚紀念日　與夫婿PO文示愛放閃

我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天將正式接受民主黨提名角逐總統大位，準備發表政治生涯迄今最重大的演說，而今天也是她與夫婿任德龍結婚10週年紀念日，兩人不忘在社群媒體X互道愛意。法新社報導，現任總統拜登（Joe Biden）上個月宣布退選、放棄爭取連任後，59歲的賀錦麗（Kamala Harris）僅僅1個月內就帶動民主黨氣勢。現在賀錦麗將聚焦愉悅氛圍，向美國人民述說她的個人故事，並運用在民主黨全國代表大會（DNC）的電視轉播演說，拿她的樂觀與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）偏灰暗的基調做對比。來自密蘇里州的47歲黨代表泰勒（Amanda Taylor）說：「到時候會嗨翻天。」賀錦麗與「第二先生」任德龍（Douglas Emhoff）今天也在X平台交換結婚10週年的訊息。賀錦麗寫道：「致我夢寐以求的伴侶：結婚週年快樂，道格。」任德龍也標記賀錦麗並寫道：「永遠一起走下去。結婚週年快樂。我愛妳。」儘管民主黨人心中懷抱更多希望，賀錦麗民調也暫居領先地位，他們仍知道距離打贏選戰還差得遠。從前總統歐巴馬（Barack Obama）及其妻子蜜雪兒（Michelle Obama）到柯林頓（Bill Clinton），民主黨大咖本週一再提醒，賀錦麗要打敗78歲的川普將是場硬仗。（譯者：楊昭彥）1130823