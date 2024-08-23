中華隊6:5擊敗日本隊逆轉勝！U-15世界盃棒球賽　余利亞長打發威

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▲余利亞擊出清壘二壘安打，加上余念孝關門成功，終場以6:5險勝。（圖／WBSC官網）

中華隊贏了！2024第六屆U15世界盃青少棒錦標賽今（23）日進行超級循環賽賽程，B組第一的中華隊首戰遇到A組第一的強隊日本，不過中華隊今天運氣不佳，日本隊在3局下由岡田良太和小久保颯彌在1人出局後連續敲出安打，攻佔一、二壘，中華隊趕緊換上楊至皓後援，不過卻連續發生2次失誤，日本隊單局拿下2分，中華隊在5局下也出現2次失誤，再讓日本隊攻下2分，前5局日本隊取得4：0領先。中華隊主砲余利亞又在滿壘時，敲出清壘的右外野二壘安打，一口氣灌進3分，中華隊立馬以6：4超前，儘管7局下日本再度利用中華隊不穩，驚險追回1分，但「守護神」余念孝最終守下勝利。