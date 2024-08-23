中華隊6:5擊敗日本隊逆轉勝！U-15世界盃棒球賽　余利亞長打發威

中華隊贏了！2024第六屆U15世界盃青少棒錦標賽今（23）日進行超級循環賽賽程，B組第一的中華隊首戰遇到A組第一的強隊日本，結果中華隊演出大逆轉，在第7局2出局後，一輪猛攻，打下5分，最終以6:5奪得複賽的首場勝利。對晉級冠軍戰很有幫助。中華隊前5局都被壓制，6局上才破蛋，7局2出局後，余利亞擊出清壘二壘安打，加上余念孝關門成功，終場以6:5險勝，中華隊下場比賽將在台灣時間今（23）日晚間11點30分迎戰波多黎各，持續往冠軍邁進。
中華隊投手無法壓制 失誤太多
本屆賽事由新北市代表隊為主力，台東、花蓮、台中等好手都有入選，其中台東的余利亞是打擊好手，楊至皓、劉承佐等也都是主力球員。
不過中華隊今天運氣不佳，日本隊在3局下由岡田良太和小久保颯彌在1人出局後連續敲出安打，攻佔一、二壘，中華隊趕緊換上楊至皓後援，不過卻連續發生2次失誤，日本隊單局拿下2分，中華隊在5局下也出現2次失誤，再讓日本隊攻下2分，前5局日本隊取得4：0領先。
中華隊6局才突破日本隊投手的封鎖，余利亞在滿壘靠著觸身球先破蛋，7局上2出局後，展開絕地大反攻，滿壘時靠著對手失誤先拿下1分，林崴也在滿壘時敲出1分打點的中外野安打。
中華隊主砲余利亞又在滿壘時，敲出清壘的右外野二壘安打，一口氣灌進3分，中華隊立馬以6：4超前，儘管7局下日本再度利用中華隊不穩，驚險追回1分，但「守護神」余念孝最終守下勝利。
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本屆賽事由新北市代表隊為主力，台東、花蓮、台中等好手都有入選，其中台東的余利亞是打擊好手，楊至皓、劉承佐等也都是主力球員。
不過中華隊今天運氣不佳，日本隊在3局下由岡田良太和小久保颯彌在1人出局後連續敲出安打，攻佔一、二壘，中華隊趕緊換上楊至皓後援，不過卻連續發生2次失誤，日本隊單局拿下2分，中華隊在5局下也出現2次失誤，再讓日本隊攻下2分，前5局日本隊取得4：0領先。
中華隊6局才突破日本隊投手的封鎖，余利亞在滿壘靠著觸身球先破蛋，7局上2出局後，展開絕地大反攻，滿壘時靠著對手失誤先拿下1分，林崴也在滿壘時敲出1分打點的中外野安打。
中華隊主砲余利亞又在滿壘時，敲出清壘的右外野二壘安打，一口氣灌進3分，中華隊立馬以6：4超前，儘管7局下日本再度利用中華隊不穩，驚險追回1分，但「守護神」余念孝最終守下勝利。