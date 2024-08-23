中秋搶宅家烤肉商機　業者推電烤盤、超派燒肉組

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲插電即烤的電烤盤，消費者選購重點落在「不沾好清潔、火烤兩用、瀝油設計減少油煙」等。（圖／486團購提供 ）

▲高雄頂級超市「平凡五金行」根據顧客飲食偏好，推出牛派、豬派、超派三種組合。（圖／平凡五金行提供 ）

中秋烤肉萬家香，最具儀式感的全民運動又來了。486團購觀察，不少民眾考量戶外烤肉又熱又有蚊蟲困擾，備料和收拾也麻煩，近年多偏好宅家懶人烤肉。方便隨時開烤、收尾工作輕鬆的多功能電烤盤成為首選。高雄頂級超市「平凡五金行」則根據顧客飲食偏好，推出牛派、豬派、超派三種組合。今年中秋沒有連假，不少人選擇在家輕鬆烤肉聚會，插電即烤的電烤盤貼近現代人需求。消費者選購重點落在「不沾好清潔」、「火烤兩用」、「瀝油設計減少油煙」，價格800元至1,300元為入手甜蜜價格帶。486團購祭出中秋限時活動，最低59折並享免運優惠，最低只要799元。486團購指出，現代家庭人口數較少，加上「獨食」風潮興起，輕巧、迷你、好收納、美型設計深獲消費者青睞。像是可摺疊收納的雙面摺疊電烤盤；追求韓風唯美的烤肉畫面可參考韓式超薄電烤盤，8公分薄型圓盤機身設計時尚又不佔空間；聚會時喜歡多種變化，火烤兩用鍋是不錯的選擇。此外，迎接聚會旺季，近期自動爆米花機、充電式刨冰機等小家電也很夯。為因應近年台灣消費者對於燒肉品質的要求不斷提升，平凡特地針對吃牛、不吃牛的飲食偏好，推出經典、全豬、豪華三大組合，來滿足廣大的敲碗民眾。牛派消費者可選擇「中秋經典套組」，內容包括1855Choice牛小排和板腱燒烤片、伊比利豬梅花燒烤片、生食級3S干貝、巴拿馬頂級生白蝦、日本帶殼牡蠣。「中秋全豬套組」內容有戰斧豬排2支、伊比利豬梅花一公斤套組、伊比利豬肋條燒烤、生食級3S干貝、巴拿馬頂級生白蝦、日本帶殼牡蠣。全家人共享滿則可選擇超派的「中秋豪華套組」，6項海陸食材合計達5公斤，包括1855Choice牛小排和板腱各1公斤、伊比利豬梅花1公斤、生食級3S干貝、巴拿馬頂級生白蝦、日本帶殼牡蠣1公斤。以上三大套組價格從3,999~4,999元，皆加碼贈送生食級3S干貝一盒、醬料（隨機出貨），全台低溫宅配免運，門市自取則贈送優質保冷袋。即日起開放預訂，9/1後陸續出貨。