梁王組合沒去日本公開賽！觀眾重播奧運抓包細節：全世界都看到了

影／戴資穎2:0勝仁平菜月闖4強！左膝負傷上陣　場邊露出痛苦神情

記者黃建霖/綜合報導

▲台灣羽球名將戴資穎今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽出戰日本選手仁平菜月，在經過兩局的較量後，她順利以2：0擊敗對手，晉級到4強，對手將會從日本大堀彩和泰國布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan）之間來產生。（圖／Badminton photo提供）
▲台灣羽球名將戴資穎今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽出戰日本選手仁平菜月，在經過兩局的較量後，她順利以2：0擊敗對手，晉級到4強，對手將會從日本大堀彩和泰國布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan）之間來產生。（圖／Badminton photo提供）
台灣羽球名將戴資穎今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽女單8強戰，出戰日本選手仁平菜月，在經過兩局的較量後，她順利以2：0擊敗對手，晉級到4強，對手將會從日本大堀彩和泰國布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan）之間來產生。

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戴資穎直落二擊敗仁平菜月　晉級4強

世界第4的戴資穎在前兩場則分別擊敗烏克蘭的Polina Buhrova和印度的Ashmita Chaliha，晉級8強。此役她交手世界排名第28的仁平菜月，雙方過去只對決過1次，由戴資穎輕鬆拿下勝利。

今天開賽後，戴資穎很快拉出一波11：3的攻勢，首局先以21：13先下一城。次局小戴仍然主導著局面，一波7：0的高潮拉開比數，建立大幅優勢，雖然仁平菜月該局後段一度連得6分追趕上來，但她還是穩住局面，最終以21：14直落二擊敗對手。

戴資穎帶傷出戰日本賽

戴資穎在奧運後自曝有傷，日本公開賽是BWF巡迴賽750等級賽事，根據規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事（含1000級4站、750級6站），否則將遭罰款5000美元（約15萬台幣）。不過，世界球后安洗瑩和中國大陸好手陳雨菲這一站都沒有打。

此役在首局的一次救球過程中，戴資穎本來就有傷的左膝似乎突然有些不適，她也在場邊露出痛苦神情，並申請醫療站情，所幸沒有影響到狀態，她在治療後重返賽場，並拿下勝利。但有許多球迷見此仍感到相當心疼，仍在世界羽聯分享的影片下為她打氣。

▲台灣球后戴資穎迎來巴黎奧運後首戰，今在日本公開賽首輪以直落二擊敗印度選手Ashmita Chaliha，晉級女單16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣球后戴資穎在日本羽球公開賽晉級4強。（圖／美聯社／達志影像）

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