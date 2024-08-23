影／戴資穎2:0勝仁平菜月闖4強！左膝負傷上陣　場邊露出痛苦神情

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▲台灣球后戴資穎在日本羽球公開賽晉級4強。（圖／美聯社／達志影像）

台灣羽球名將戴資穎今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽女單8強戰，出戰日本選手仁平菜月，世界第4的戴資穎在前兩場則分別擊敗烏克蘭的Polina Buhrova和印度的Ashmita Chaliha，晉級8強。此役她交手世界排名第28的仁平菜月，雙方過去只對決過1次，由戴資穎輕鬆拿下勝利。戴資穎在奧運後自曝有傷，日本公開賽是BWF巡迴賽750等級賽事，根據規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事（含1000級4站、750級6站），否則將遭罰款5000美元（約15萬台幣）。不過，世界球后安洗瑩和中國大陸好手陳雨菲這一站都沒有打。此役在首局的一次救球過程中，戴資穎本來就有傷的左膝似乎突然有些不適，她也在場邊露出痛苦神情，並申請醫療站情，所幸沒有影響到狀態，她在治療後重返賽場，並拿下勝利。但有許多球迷見此仍感到相當心疼，仍在世界羽聯分享的影片下為她打氣。