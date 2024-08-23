大谷翔平不應該打2028洛杉磯奧運？前巨人隊傳奇上原浩治提出看法

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美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，早在2023年世界棒球經典賽（WBC)結束後，就提出有意願參加2028年洛杉磯奧運，但大聯盟是否會開放40人名單內球員參賽仍是未知數，根據日本媒體《Yahoo!》報導，棒球確定將會在2028年重返洛杉磯奧運，但大聯盟目前傾向不開放大聯盟主力球員參加，僅開放40人名單以外的球員。大聯盟主席Rob Manfred對此持開放態度，但仍需要進行討論，但目前已經有大谷翔平和Bryce Harper等球星有興趣參加奧運。前讀賣巨人傳奇球星上原浩治在2004年雅典奧運曾代表日本隊戰中華隊，結果被陳金鋒轟出3分砲，而他也在2006年時代表日本打經典賽，幫助日本奪冠，這些都是他之後挑戰大聯盟的養分。事實上，上原浩治提到，韓國、台灣、古巴等國或許可以自行決定是否要推派職業球員參戰，但作為棒球強國的日本和美國，應該將頂尖職業球員集中在經典賽，派業餘球員出征奧運，這樣的劃分比較清楚。此外，奧運項目中，棒球不會是唯一主要的賽事，上原希望看到像是捷克這樣的國家，因為經典賽去興建耕好的球場，未來讓棒球在奧運殿堂更受注意，他表示：「奧運和WBC都派職業選手可以嗎？大家覺得怎麼樣？」希望球迷給予建議。