遞橄欖枝！讚7白委有一定努力　王世堅：只有一位帶頭大聲

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民進黨立委王世堅今（23）日受訪時被問及民眾黨假帳風波是否會泡沫化，認為8席立委任期還有3年半，更是國會關鍵少數，寄望可以理性與民進黨好好溝通合作民生重大法案，但若是又回到第一會期由鷹派來領導就不好了，一昧與國民黨合作對黨也不好，但也誇讚7席白委都有一定的努力，對政策與法案多有著墨，只有一位帶頭大聲，另外7人也不想對抗，就順著他。民眾黨陷入假帳風波是否泡沫化？王世堅認為短期間不可能，8席立委還有3年半，仍是國會關鍵少數，寄望他們可以理性與民進黨好好溝通，合作推動民生重大法案，但如果回到第一個會期由鷹派來領導就不好了，對黨也不好，若一昧跟國民黨合作激進偏執的法案，如國民黨產條例，民眾黨膽敢合作會被唾棄。至於過去議會同事黃珊珊，王世堅說，當時柯文哲任命她擔任總幹事，心力都用在政治分析上，帳款部份可能授權專業處理，而自己所認識的黃珊珊不僅有法律專業，且過去問政好，在監督市政也交出亮麗的成績單，希望能夠跟他合作，推出福國利民的政策，重申黨團別再讓鷹派的人領導，導向正確的方向，8席立委還是可以發揮關鍵少數。王世堅也誇讚，民眾黨7席立委都一定的努力，在政策跟法案上多有著墨，只有一位帶頭大聲，另外7人也不想對抗，就順著他。