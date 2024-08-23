張廖萬堅告廖偉翔違反選罷法　檢方依保護言論自由不起訴

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去年台中市區域立委選舉期間，時任國民黨候選人廖偉翔製作一連串文宣及看板，指控對手張廖萬堅「抹黑管中閔論文抄襲」、「反對購買更多新冠疫苗」、「護航萊豬進校園」、「東海大學論文相似度高」等，遭張廖萬堅提告違反《選罷法》、《誹謗罪》等，台中地檢署今依「真正惡意原則」、「合理評論原則」，認定廖偉翔言論應受憲法保障，全案不起訴處分。廖偉翔表示，案件已塵埃落定，希望選舉紛擾自此告一段落。不起訴書指出，前立委張廖萬堅指控廖偉翔製作多個虛偽捏造的不實文宣，導致他個人名譽及社會評價受負面貶抑、影響選民投票意向。廖偉翔則辯解係就相關重大議案的立場提出質疑，藉此喚起一般民眾注意、增加對公共事務的瞭解，並沒有不法犯意。檢方根據「真正惡意原則」、「合理評論原則」，認為廖偉翔對事實有合理的懷疑及推理，依個人主觀價值判斷提出意見或批評，無論評論之事是否真實，內容縱非嚴謹，或用字遣詞尖酸刻薄，足令被批評者感到不快或影響其名譽，但社會大眾自有其評價及選擇之存在，是以相關言論仍應受憲法保障。選舉結果由廖偉翔勝出，張廖萬堅落選後被延攬入閣，目前擔任教育部政務次長。廖偉翔（23）日表示，他批評的內容都有可查證的公開紀錄，並非惡意造謠抹黑，感謝檢察官查明真相還他清白、保護民主社會得來不易的言論自由。隨著案件塵埃落定，希望選舉紛擾告一段落。未來他將繼續以服務選民為己任，為台灣未來努力，以不負選民期待與託付。