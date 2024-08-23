把握最後機會！高雄海洋派對週末快來玩一波

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▲水花樂園小朋友的玩水天堂。（圖／高市府海洋局提供 ）

▲車友團「臺灣獼猴隊」打造海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏。（圖／臺灣獼猴提供 ）

2024海洋派對活動好評不斷，已吸引大批遊客前往遊玩，精彩的活動即將在本週日（8/25）閉幕，民眾可把握最後機會，在暑假尾聲大玩一波。此外，本週末還將舉辦二天的「趣味大港造筏比賽」，歡迎民眾一起來為參賽隊伍加油打氣。派對《水花樂園》各項親水遊具不僅是拍照打卡的絕佳地點，還有各種好玩有趣的水上遊樂設施，像是鯨魚島、波波碼頭、海豚港灣都是小朋友必玩的熱門遊具。而高達14公尺的G速滑道，超高速滑道讓你在瞬間感受飛翔的快感，愛刺激的年輕人絕對不能錯過；海洋舞台區在本週六、日下午5點還有蘋果劇團兒童劇演出，六點則有可愛吸睛的小丑互動演出，滿足大小朋友不同的需求。由於今年初大港造筏活動民眾反應熱烈，紛紛期待再次舉辦，「大港造筏競賽」本週末8/24-8/25下午3點至6點，將移師到臨近水花樂園的大港橋西側水域舉辦。此次大港造筏競賽吸引超過百支隊伍報名參賽，打造出各式各樣獨特造型的創意船筏，一起在水面上展開激烈逗趣的比賽，爭奪16萬總獎金。活動並邀請到食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神隊球星到現場同樂，除創意船筏海上競速外，周邊也設置海上遊戲區，要讓民眾這個週末在大港橋水域消暑一夏。想了解更多高雄海洋派對訊息，請上網搜尋「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁持續關注活動訊息。