參選副總統涉行賄連署人！台北地院一審出爐　周克琦遭判刑3年

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（中央社記者林長順台北23日電）共和黨主席周克琦去年登記參選副總統，連署期間涉嫌以200元現金行賄逾20人，被檢方起訴。台北地方法院今天判處周克琦3年徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權5年。可上訴。檢方起訴指出，藍信祺與周克琦今年9月間有意搭檔參選第16任總統、副總統，依連署方式向中央選舉委員會申請登記，經繳納保證金後，由中選會公告為第16任總統、副總統被連署人。檢方查出，周克琦於去年10月21日及22日，於新光三越台北站前店前廣場舉辦造勢活動並設立連署攤位時，由周克琦指示工作人員邀集不特定民眾到場連署，完成連署程序後，周克琦等人除當場發放米酒、牙刷牙膏等物品，並交付新台幣200元給連署民眾，總計逾20人。台北地檢署去年12月間依總統副總統選舉罷免法對連署人行賄罪起訴周克琦；藍信祺及周克琦女友獲不起訴處分。另外，協助周克琦發放款項的2名工作人員偵查中坦承不諱，獲緩起訴處分，期間1年。（編輯：李錫璋）