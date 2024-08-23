柯叔元3度出面駁斥！公開與醫院千金相識時間線　揚言提告週刊

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▲柯叔元親自證實再娶醫院千金，強調沒有介入女方家庭，怒斥被抹黑。（圖／柯叔元臉書）

▲柯叔元強調他與太太因相知、相愛、相互珍惜而邁入婚姻，2人交往是都是單身。（圖／柯叔元臉書）

本土劇一哥柯叔元2013年和圈外人馮瑩離婚，結束11年婚姻。日前卻遭週刊媒體報導，與「中部名醫世家千金」結婚，但被影射介入他人婚姻。21日柯叔元火速跳出來澄清，駁斥介入婚姻，事隔一天又再度發聲護妻，表示將會公開與妻子相識到結婚的時間軸，捍衛自己與太太的聲譽。今（23）日他3度出面發文，公開自己與妻子交往細節，更放話要提告週刊。柯叔元近期傳出去年和卓綜合醫院千金、小10歲Rachel登記結婚，女方被指因為離婚並閃婚柯叔元而和家人鬧翻、斷絕聯繫。21日柯叔元也在臉書發文證實：「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚！」並強調和女方交往時，2人都是單身，介入他人婚姻的爆料沒有經過查證，情緒相當氣憤。22日柯叔元再度發文，表示將會公開與妻子相識到結婚的時間軸，捍衛自己與太太的聲譽，他氣憤寫下：「之後我會還原我跟太太認識、熱戀跟結婚的時間線來回應！」今（23）日稍早柯叔元3度出面澄清，親上火線跟現任妻子交往過程：「我跟妻子是在2023年3月6日的一次聚會場合，經朋友介紹才第一次見面認識。在此之前，我們彼此的生命沒有交集。而妻子早在2023年1月16日這天，就已經結束她的前段婚姻，跟她的前夫離婚。我不想探究他們離婚的原因，只想珍惜我們難得的緣分。」此外，柯叔元也要求週刊針對日前影射他「三角重疊」、妻子「離婚後無縫接軌閃嫁」說明清楚，並對爆料人士、媒體喊話別再影射、侮蔑妻子，最後更揚言要對週刊提告。