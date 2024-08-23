新新併再添變數！中信金爆「出價每股14元起跳」　搶親新光金

我是廣告 請繼續往下閱讀

台新金、新光金的「新新併」案，因中信金突然殺出而增添變數，台新金、新光金董事會昨（22）日拍板定案，台新金將以每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股，據悉，中信金將在今（23）日午時召開臨時董事會，市場傳言，中信金將開出每股14元起跳的價碼，吸引新光金大小股東的心，增加搶親成功的機率，對此，中信金尚未多做回應。「新新併」話題持續延燒，繼昨日台新金、新光金亮出換股比例的底牌後，市場也傳出中信金將出價至少14元起跳競逐，大幅領先新新併所開出的11.32元。根據消息人士表示，中信金目標成為台灣最大的金控，接下來要趕在9月10日前大舉收購股票，外傳將在第一階段買到30%，第二階段買到51%，推估公司會在今日盤後發布重訊，並趕在傍晚前將公開收購的全套計畫提交金管會。台新金與新光金董事會通過雙方百分之百換股合併，然而，會前中信金也宣布將公開收購新光金股票，針對中信金的搶親，台新金董事長吳東亮透露，台灣社會很小，與企業主事者都認識，更何況與中信辜家是兩代交情，他也有與對方主事者大股東接觸，也有努力接觸，最好是大家和平共處不要有這事發生，會造成市場混亂，也會造成很多困擾，「很遺憾，我能力有限，沒有達成」。台新金總經理林維俊也比喻，中信金的案子僅是「天邊的彩虹」，看不到也摸不著，台新經歷2年多的努力，如今已成擺上桌的是牛排，，想要幾分熟就給幾分熟，與遠在天邊的彩虹差距甚大。