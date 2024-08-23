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藝人轉型天花板！賈永婕成首位明星101董座　歷任最美的是她

記者余祥／台北報導

▲賈永婕接任101董座。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）
▲賈永婕接任101董座。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）
藝人賈永婕將接任台北101董事長，引發熱議，賈永婕在時尚圈及公眾形象都很好，各界認為接任董座由助於提升101品牌能見度，賈永婕過去的學經歷、家世背景也隨之曝光；大家也回憶起101首任董座是台灣知名企業家陳敏薰，她低調而優雅被稱為「最美董事長」。

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財政部昨日表示，賈永婕將出任台北101董事長，選中她的主要原因，是借重賈永婕在時尚、經營行銷等專長，且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。

賈永婕出生於軍人家庭，畢業於英國科芬特里大學傳播學系，後來進軍演藝圈，除了擔任模特兒，也曾演八點檔及主持節目。

賈永婕2002年閃婚德杰集團董事長王明德之子王兆杰，育有2女1子，逐漸淡出螢光幕前。不過，她不甘於只做貴婦，仍積極挑戰各種領域，她一度兼職德杰集團旗下信義區紐約紐約購物中心時尚總監，2004年更創立CH Wedding 經典婚紗。

賈永婕最為人所知的是2021年國內疫情大爆發期間，號召企業、演藝圈友人募捐各大醫院都缺乏的「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），共募得330台、總價約8910萬新臺幣，並親自送往各地的前線醫院，因此被封為「護國天使」、「抗疫女神」。

賈永婕也獲得當時的總統蔡英文親自致電表達謝意，後來在2022年5月成立「台灣永婕美少女慈善協會」，繼續投入公益活動。

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