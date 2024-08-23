戴資穎日本賽4強對手出爐！對戰狂拿15連勝　將有望穩坐世界第三

戴資穎日本賽4強對手出爐！超級750系列日本公開賽女單8強戰，泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）以2：1逆轉擊敗日本好手「空靈女神」大堀彩，將在4強戰交手台灣一姊戴資穎。雙方曾經交手20次，戴資穎取得17勝3敗的巨幅優勢，且自2014年後保有15連勝紀錄。由於闖入日本賽4強，戴資穎下周確定重返世界第三，若能持續晉級至決賽，也將能穩坐世界第三寶座。
4強交手布莎南 2014年後沒輸過
在巴黎奧運結束後，許多羽球女單名將為了調整狀況，都選擇退出超級750系列日本賽，包含安洗瑩、陳雨菲和西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）則是因傷缺賽。而戴資穎4強戰的對手也出爐，是世界排名第13的泰國好手布莎南。
兩人過去總共交手20次，戴資穎以17勝3敗保有優勢，且在2014年後，就維持了15連勝的紀錄，若沒有受到傷勢影響，相當有機會闖入日本公開賽的最終決賽。
日本賽積分大進補 下周重返世界第三
此外，由於戴資穎在巴黎奧運止步小組賽，世界第三位置被瑪琳取代，不過在日本公開賽闖進4強後，確定至少拿下7700分積分，而瑪琳則因為失去去2023年世錦賽亞軍的積分後，將被戴資穎超車，重返世界女單排名第三。
倘若戴資穎在日本公開賽的4強戰獲勝，闖入決賽，那麼超級750系列賽事的冠軍、亞軍將分別獲得11,000分、9,350分的積分，雖然距離超越世界排名第二的陳雨菲仍有段距離，但也足以穩居世界第三寶座。
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在巴黎奧運結束後，許多羽球女單名將為了調整狀況，都選擇退出超級750系列日本賽，包含安洗瑩、陳雨菲和西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）則是因傷缺賽。而戴資穎4強戰的對手也出爐，是世界排名第13的泰國好手布莎南。
兩人過去總共交手20次，戴資穎以17勝3敗保有優勢，且在2014年後，就維持了15連勝的紀錄，若沒有受到傷勢影響，相當有機會闖入日本公開賽的最終決賽。
日本賽積分大進補 下周重返世界第三
此外，由於戴資穎在巴黎奧運止步小組賽，世界第三位置被瑪琳取代，不過在日本公開賽闖進4強後，確定至少拿下7700分積分，而瑪琳則因為失去去2023年世錦賽亞軍的積分後，將被戴資穎超車，重返世界女單排名第三。
倘若戴資穎在日本公開賽的4強戰獲勝，闖入決賽，那麼超級750系列賽事的冠軍、亞軍將分別獲得11,000分、9,350分的積分，雖然距離超越世界排名第二的陳雨菲仍有段距離，但也足以穩居世界第三寶座。