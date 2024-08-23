戴資穎日本賽4強對手出爐！對戰狂拿15連勝　將有望穩坐世界第三

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▲戴資穎雖然在巴黎奧運小組賽上提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅，帶傷拚戰的精神也感動無數台灣民眾。（圖／奧會提供）

▲台灣羽球名將戴資穎今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽出戰日本選手仁平菜月，在經過兩局的較量後，她順利以2：0擊敗對手，晉級到4強。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎日本賽4強對手出爐！超級750系列日本公開賽女單8強戰，泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）以2：1逆轉擊敗日本好手「空靈女神」大堀彩，將在4強戰交手台灣一姊戴資穎。在巴黎奧運結束後，許多羽球女單名將為了調整狀況，都選擇退出超級750系列日本賽，包含安洗瑩、陳雨菲和西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）則是因傷缺賽。而戴資穎4強戰的對手也出爐，是世界排名第13的泰國好手布莎南。兩人過去總共交手20次，此外，由於戴資穎在巴黎奧運止步小組賽，世界第三位置被瑪琳取代，不過倘若戴資穎在日本公開賽的4強戰獲勝，闖入決賽，