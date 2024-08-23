字母哥罰球要多久？美式足球「達陣」他都還沒出手　球迷笑翻

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密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo罰一球要花多久時間？近期美國媒體製作了一個有趣的影片，其中以大學美式足球的一次進攻回合的影片為對照，球員們都衝刺達陣了，字母哥的球還沒有出手，讓人玩味，吸引許多人觀看。2021年字母哥帶領公鹿隊拿下睽違50年的總冠軍時，他動情落淚的一幕，讓不少球迷同樣也被這樣感性地情緒所包圍。不過談到當年季後賽中令人深刻的回憶，應該有很多人也會對「罰球倒數」這件事津津樂道。攻防一體的Giannis，生涯最大的罩門就是投籃，在罰球線上他的表現也差強人意，生涯罰球命中率僅有70%。在2021年對上籃網的系列賽中，字母哥每次罰球都要醞釀很久找節奏，籃網主場因此設了一個「罰球計時器」，希望裁判能在他超過時間的情況下吹他違例，而球迷在他每一次罰球時都大喊倒數，成為有趣的畫面。之後其他球隊也依樣畫葫蘆，字母哥一站上罰球線山呼海嘯般的「6、5、4、3．．．」的倒數聲就會響起。甚至連場邊球員有時候也會調侃他，像是「詹皇」LeBron James就曾在場邊數數，自己都忍不住笑了出來。近期知名美國運動媒體《 Bleacher Report》在社群網站分享了大學美式足球（CFB）史上最長的一個回合，並在下面放上字母哥的罰球畫面，結果直到對手達陣了，Antetokounmpo都還沒出手。該則影片目前已經有超過8萬人點讚，並有9869人分享，下面的球迷也開心地聊起來：「我愛字母哥，但這太好笑了」、「正妹們要花多久時間回訊息」、「你真的可以去尿個尿回來，他還在罰」。