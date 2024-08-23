亞灣新創大南方開展　陳其邁：提供平台整合形成AI產業鏈

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▲陳其邁出席「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」活動，表示高雄將成為新創發展引擎的重要據點，也成為智慧城市的領頭羊邁向國際。（圖／高市府提供）

「Meet Greater South Expo 2024亞灣新創大南方」活動今(23)於高雄展覽館盛大展開，高雄市長陳其邁應邀出席時除強調提供平台整合形成AI產業鏈讓高雄成為新創發展引擎城市及智慧城市的領頭羊邁向國際外，也證實AMD的研發中心確定將落腳亞洲新灣區。「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」由市府與《數位時代》聯合主辦，於 8月23日到24日於高雄展覽館北館舉辦。市長陳其邁與數位時代發行人何飛鵬、經濟部政務次長何晉滄及AIT高雄分處處長Neil H. Gibson共同出席。陳其邁也向在場媒體證實，超微的研發中心將選擇在亞洲新灣區，希望透過與幾所大學合作，以及相關半導體、AI廠商共同合作，發展成半導體封裝、高速傳導以及AI應用的研發基地。陳其邁表示，此次策展以AI為主題，更多商業模式及服務模式的應用將AI產業化，在南臺灣形成數位產業鏈，讓高雄成為新創發展引擎的重要據點，陳其邁強調，高雄市政府與數位時代的合作不僅是協助新創共思的觀念驗證，同時希望商業模式跟服務模式也能夠展開並邁向國際。陳其邁也指出，現在已進入AI 2.0的時代，各式新創產業蓬勃發展，而數位時代就是一個新創整合平台，期待能夠爭取天使投資人到來，讓更多新創業者有更多機會被看見，找到更多的資源及解決方案，也為新創注入新活水。陳其邁也說，市府提供一個好的環境讓新創業者、系統整合商及國際大廠們都能夠在這個平台找到最佳解方，也呼應此次策展的主題遇見大南方，並且高雄還能提供帆船實習計畫，除了船位也提供教學，他開玩笑說，讓員工能夠跟隨解決方案出海，一起享受航海的樂趣。立委賴瑞隆也在出席該項活動時表示，自擔任立委以來便持續爭取中央投資亞灣，完備招商引資的準備，包括推動亞灣5GAIOT創新園區、亞灣新創園、高軟二期等，爭取中山大學國家重點領域學院培育半導體產業人才，中央地方積極合作迎來開花結果，AWS、IBM等超過170家廠商進駐，NVIDIA在亞灣設置超級電腦後，他與市長陳其邁也積極向經濟部爭取亞灣AI產業群聚，延續AMD合作計畫。賴瑞隆強調，AMD研發中心進駐亞灣後，與產學界擴大合作，預計可帶動150億元新投資，也會帶動商辦及其他商業與生活需求。賴瑞隆也說，未來會持續爭取更多國內外大廠投資高雄，平衡台灣南北區域發展，並持續加強高雄海空雙港優勢，未來將成為台灣升級發展的關鍵引擎。