韓國女團ILY:1首度訪台開唱　2台灣團員難掩激動情緒喊：終於回家

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女團ILY:1從韓國知名選秀節目《少女星球》脫穎而出，團名「ILY:1」含有將成員們各自獨一無二的魅力融為一體展示給大家看的意思，同時也是「I Love You」的縮寫。（圖／J&B Entertainment提供）

▲女團ILY:1出道3年首度訪台，即將於10月12日於西門町Westar舉辦專場活動。（圖／J&B Entertainment提供）

韓國知名女團ILY:1從選秀節目《少女星球》發跡，2022年4月正式出道，其中2位成員Rona和Elva是正港的「台灣囡仔」。出道3年，今（23）日宣布啟動新一輪的巡演「Beyond the Spotlight ILY:1」，即將在10月12日於西門町Westar舉辦專場活動，2位台灣成員也開心直呼：「終於可以吃到這些聽得到卻吃不到的美食了！」由Nayu、Ara、Hana、Ririka、Rona、Elva 6位組成的ILY:1，在當初平均年齡僅有18歲的年紀，從韓國知名選秀節目《少女星球》脫穎而出，出道以來已發３張迷你專輯，最新的〈illang (Firework)〉MV，上線不到幾天便迅速突破百萬觀看，人氣相當驚人。經過3年努力，終於回到家鄉開唱，2位台灣成員難掩激動情緒。Rona開心表示：「出道第三年終於可以到我和Elva的故鄉表演，真的非常期待，我們會好好認真準備！」Elva則興奮說道：「從出道以來，我就一直非常期待和夢想著能夠回到我的家鄉，用中文和觀眾打招呼跟表演給大家看，這一次我們終於要去了！」Rona得意表示到韓國前，每週都至少逛三天夜市：「我最推薦大家去的地方就是夜市！從頭可以吃到尾，有吃的也有玩的超級棒。」直呼要帶團員們品嚐麻辣鴨血和50嵐的波霸紅茶鮮奶。Elva在韓國時也常和團員們約定要一起帶他們逛夜市：「我跟其他團員們從以前就一直在講要一起去逛夜市小吃攤販，還有吃火鍋、滷肉飯、珍奶等等，希望排除演唱會時間可以帶她們去逛逛！」2人都已經做好當導遊的萬全準備。新一輪的巡演「Beyond the Spotlight ILY:1」首站選在台北西門町，隨後將前進多倫多、蒙特婁和溫哥華等北美三大城市，ILY:1也透露這回在曲目上別有巧思，呼籲粉絲們可以期待一下！