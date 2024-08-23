中華美食文化論壇登場　黃偉哲盼結論成為本土料理新方向

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▲黃偉哲復刻挑擔仔麵擔子，重現百年歷史的台南美食「擔仔麵」讓與會貴賓品嚐，正式展開論壇序幕。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲復刻挑擔仔麵擔子，重現百年歷史的台南美食「擔仔麵」讓與會貴賓品嚐，象徵扛著重擔的責任使命，傳承文化美食。（圖／南市府提供）

第十四屆中華美食文化台南國際高峰論壇今(23)日在台南東東婚宴式場舉行，市長黃偉哲除親自挑起擔仔麵擔子，復刻重現百年歷史的台南美食「擔仔麵」，邀請與會貴賓品嚐外也表示，美食是世界共通的語言，期待透過這次論壇交流，發現中華廚藝料理或是台灣本土料理未來發展的新方向。由中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會主辦的2024第十四屆「中華美食文化高峰論壇暨亞太餐飲金獎大賞」於8月21日登場，這項論壇活動被視為米其林摘星前哨的重要指標，譽為台灣最大型的餐飲業者領航平台，亦是世界華人美食界最重要的年度盛會。今天在台南舉行的台南國際高峰論壇，以「台南400美食融合的力量」開場並結合「台南400古都美食巡禮」系列活動。黃偉哲指出，非常榮幸第十四屆中華美食文化論壇能來台南，因這項論壇不僅是全國性也是國際性，包括兩岸三地及東南亞的大廚齊聚，可說是廚藝界的華山論劍。尤其今年以認識與因應『碳害』、了解與應用『科技AI』為主軸，台灣作為科技島及人工智慧AI的發展，對於傳統廚藝也有新的詮釋，包括製作過程中如何結合碳足跡揭露及人工智能如何應用在餐飲服務，都是非常重要的新議題，期待本次論壇結論可以成為未來發展的新方向。今年特別結合「台南400古都美食巡禮」系列活動，邀請國內外知名學者與專家進行論壇演講與解析，參訪台南百年老店著名的「台南度小月」，由第四代接班人洪桂蘭親自接待，相互交流百年老店的經營歷史。23日則於台南東東婚宴式場-華平囍嫁館，展開「台南400古都美食論壇」活動，由台南市長黃偉哲復刻挑擔仔麵擔子，重現百年歷史的台南美食「擔仔麵」讓與會貴賓品嚐，正式展開論壇序幕，象徵扛著重擔的責任使命，傳承文化美食。之後將帶領所有與會來賓前往晚宴會場，觀摩百年前台南老酒家菜「阿美飯店」。主辦單位表示，本屆活動除了安排精彩豐富的主題論壇，並邀請亞太重量級專業人士與學者專家，亞太各組評審委員會，以遴選優異傑出貢獻與榮譽者授予獎項肯定，包括亞太十大名廚、亞太十大名店、亞太十大優質伴手禮、亞太十大名菜美點、優質食品供應商等眾多獎項得主。