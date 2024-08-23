自營商結束連4賣！三大法人合買26億　台股尾盤翻紅小漲9點

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台北股市今（23）日終場小漲9.22點或0.04%，收在22158.05點，日K結束連3黑，10日線失而復得，成交量為3048.56億元；三大法人合計買超26.11億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超19.5億元；投信「連6買」，今日買超34.69億元；自營商（自行買賣）結束連4賣「由賣轉買」買超10.92億元，合計三大法人買超26.11億元。投資人觀望氣氛濃厚，因此拖累美股四大指數昨（22）日全數走低，其中費半指數下跌逾3%，台積電ADR下跌近3%，拖累台北股市今（23）日開盤下跌106.24點，來到22042.59點，隨後在權值股熄火之下，盤中跌破22000點關卡，最低下跌212.85點、來到21935.98點，尾盤權值股點火，鴻海成功翻紅，其餘電子股也有表現，推動大盤成功翻紅，終場小漲9.22點或0.04%，收在22158.05點，日K結束連3黑，10日線失而復得，成交量為3048.56億元。此外，台股本週下跌191.28點或0.86%，週K結束連2黑。中小型股率先反應，櫃買指數12點之前成功翻紅，終場上漲1.92點或0.71%，271.68點，日K連2紅，5日線失而復得。電子股人氣回籠，成交比重今日回到6成以上、來到62.5^。權值股尾盤有買單挹注，權王台積電以944元開出、下跌7元，雖然早盤一度翻紅，不過還是不敵賣壓，最低來到939元，尾盤點火跌幅收斂，終場下跌2元或0.21%，收在949元，拖累大盤指數有16點；鴻海表現相對強勁，以176元開出，午盤過後點火走高翻紅，最高來到181元、上漲1.5元，終場上漲0.5元或0.28%，收在180元，貢獻大盤指數有2點；聯發科同樣開低走高，以1205元開出，最低來到1190元，不過終場收在今日最高價1225元、下跌5元或0.41%，拖累大盤指數有2點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、永光、中信金、錸德、中石化；個股成交值排行榜前五名為：台積電、新光金、鴻海、均豪、東捷。