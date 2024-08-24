一文看懂川普、賀錦麗經濟政策差異　最新民調顯示誰勝選機率高？

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根據《財訊》雙週刊報導，民主黨總統候選人賀錦麗，上週五（16日）在造勢活動中，首度針對經濟政策發表演說，重點聚焦於降低物價、稅負和居住等生活成本。雖然美國的通膨率已從2022年中旬高點逐漸下滑，持續接近聯準會（Fed）的目標值2％，但民眾並未明確感受到物價降低，這也讓平抑物價，成為兩黨候選人爭取選民支持的主要訴求。就賀錦麗和共和黨總統候選人川普發表的經濟政策來看，雙方都相當重視物價、減稅、關稅，以及居住等議題。一、物價•民主黨：許多業者以通膨導致成本增加為由，提高商品售價，因此賀錦麗強調，若她勝選，將與國會合作，推動史上第1個禁止廠商哄抬物價的聯邦禁令，避免產業以不公平的方式，從消費者身上獲取過高利潤。•共和黨：川普宣稱，假如他重返白宮，就職首日就會簽署行政命令，要求內閣成員，用盡一切政策工具來擊敗通膨，讓物價迅速下降。另一方面，由於美國有一定比率的能源仰賴進口，因此川普主張，應持續鑽探石油、天然氣，提高能源自主，此舉也有助抑制物價。二、減稅•民主黨：賀錦麗的減稅政策主打中產階級，除將延續現任總統拜登不對年收入低於40萬美元者加稅的措施外，還為有新生兒的家庭，提供6000美元的抵稅額，並取消小費所得稅。在減輕民生負擔之際，賀錦麗也呼應拜登先前的提議，擬將企業稅率，從21％提高到28％。•共和黨：川普打算延續他主政時提出、於2025年底到期的《減稅及就業法案》，進一步把企業稅率，從21％降至15％。他先前在造勢演說時，率先提出取消小費所得稅的構想，並稱賀錦麗跟進這項政策，是在「抄襲」。川普也有意為老年人提供減稅措施，他在7月宣布，希望終止對社會安全福利課稅。三、關稅•民主黨：賀錦麗並未詳細闡述她對關稅的看法，但目前沒有任何跡象顯示，她會改變拜登政府既有的政策立場。今年5月中旬，美國政府宣布，將對總價值達180億美元的中國進口商品加徵關稅，其中電動車關稅稅率，從25％大增至100％；另，包括太陽能、鋰離子電池，以及部分鋼鐵和鋁，關稅稅率都有所調升。•共和黨：自稱「關稅人」的川普已放話，要對所有國家進口商品，徵收至少10％關稅，如果是來自中國的商品，將徵收60％，甚至更高的關稅。四、居住•民主黨：賀錦麗承諾為自住首購族，提供2萬5000美元的頭期款補助，與此同時，政府還將增加房屋供給，興建300萬戶住宅，盼藉此使房價降溫。• 共和黨：地產商出身的川普，主張開放大量聯邦土地，用以建造住宅，並給予首購族優惠稅率和補貼，促進住宅自有率。民調：誰能妥善處理經濟？關鍵搖擺州有變化即使上述政策細節還不明確，但可預期，9月10日川普與賀錦麗的辯論，經濟議題勢必會成為外界關注的焦點。馬瑞斯特民調（Marist Poll）8月初發布的調查顯示，對於誰能妥善處理經濟問題，川普獲得51％美國民眾認同，賀錦麗為48％；若「今天就舉行總統大選投票」，賀錦麗支持率為51％，川普則是48％，雙方差距仍在誤差範圍內。《財訊》雙週刊指出，根據美國有線電視新聞網（CNN）上週五報導，在密西根、賓州和威斯康辛等關鍵搖擺州，選民對於因應經濟問題的能力，信任川普的比率，從5月的55％，降至8月的52％；同一時期，民主黨總統候選人，從拜登換為賀錦麗之後，選民信任度由41％升至46％。報導也提到，當被問及「誰更關心人民？」在上述3個搖擺州的登記選民當中，40％選擇賀錦麗，36％選擇川普。延伸閱讀：賀錦麗副手將成美國大選制勝奇兵？華茲參選從陌生到暴紅 只用一個字台積電深耕10年的技術！「封測二哥」矽品領進門，揭開均豪攻入CoWoS供應鏈幕後酷澎Coupang進逼電商寶座 富邦媒MOMO遭法人下修本益比