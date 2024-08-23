獨／「奧運金牌」真的可以吃！讓林郁婷眼睛發亮的蛋糕只客製2份

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▲2024 巴黎奧運獎牌以艾菲爾鐵塔為靈感設計。（圖／翻攝巴黎奧運官網）

▲林郁婷在林酒店見到「可以吃的奧運金牌」，開心的上傳IG。（圖／翻攝林郁婷IG，2024.08.23）

▲台中林酒店參考奧運金牌原型，為雙金選手打造兩面「可以吃的奧運金牌」。（圖／翻攝畫面）

奧運雙金李洋和林郁婷今早和台中市長盧秀燕一起到石岡搭乘熱氣球，盧秀燕問兩人昨天有沒享用市府準備的珍珠奶茶和在地水果？林郁婷卻回答「有看到特地準備的蛋糕，上面真的有可以吃的金牌，非常窩心！」原來是下榻酒店發揮巧思，仿照以艾菲爾鐵塔為靈感設計的2024 巴黎奧運獎牌，特別為兩人製作以巧克力打造「可以吃的奧運金牌蛋糕」，林郁婷還開心的在IG秀出照片。台中市政府邀請奧運雙金李洋和林郁婷今（23）日一早參加石岡嘉年華活動，前一晚安排兩人入住台中林酒店，為了讓兩人對台中有更多認識，市府特別將珍珠奶茶、各種台中盛產的水果送到兩人的房間。活動中市長盧秀燕問及兩人前一晚吃吃喝喝的心得，李洋馬上說「水梨很好吃」！林郁婷坦承忙到沒吃，想帶回家慢慢品嚐，還興奮地說「有看到特地準備的蛋糕，上面真的有可以吃的金牌，非常窩心！」但是，台中市政府沒有準備蛋糕啊！經向林酒店詢問，林集團營運部總監賴聖文表示，酒店得知林郁婷和李洋要來，由西點主廚從網路參考2024奧運金牌的造型，以巧克力為主體灑上食用金箔，即興創作打造出兩塊「巧克力奧運金牌」，加在原本的櫻桃巧克力蛋糕上面。林郁婷看到後少女心大爆發，開心拍下「可以吃的奧運金牌」上傳到IG，主廚的巧思才被曝光。