水戶市市長高橋靖今年二度拜會　黃偉哲盼年底率團締盟

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▲黃偉哲致贈伴手禮給高橋。（圖／南市府提供）

日本茨城縣水戶市市長高橋靖繼今年一月訪問台南市長黃偉哲後，今(23)日與議長大津亮一一行天再次造訪台南與黃偉哲討論雙方交流及締盟細節，水戶市與台南市預計於今年底完成締盟。黃偉哲首先表示非常高興再次見到老朋友，也感謝議員袴塚孝雄的牽線讓去年台南與水戶的學生們在躲避球的交流上得到熱烈迴響。同時，黃偉哲也很高興今年5月開始水戶市及鄰近的4個市町等89間學校採購品質穩定、纖維細緻與甜度高的台南鳳梨作為營養午餐使用，都證明了兩市之間的好交情。高橋靖繼今年一月份來訪後，為了表示對於兩市締盟的重視這次也請議長大津、副議長高倉一同來訪，而水戶市為了年底的締盟也規劃了市民團前來台南見證，募集名額不到一天就額滿，可見水戶市民對台南的好感和支持。黃偉哲表示，台南與水戶因飛虎將軍廟串起深厚的友誼，相信透過年底的締盟能讓兩市的友誼更加深厚，目前台南也推動的學生修學旅行計畫，希望讓兩市的學子透過互訪形式的修學旅行，能更加認識與了解彼此，以更多的交流互動讓此份友誼向下扎根到下一個世代。高橋也指出，接續之前的躲避球交流活動，體育方面希望能擴大到國高中生的棒球交流、觀光方面也正在推動讓包機航線擴大至固定航班，讓更多的水戶市民能夠來到台南觀光認識台南。大津亮一表示，這次來訪是以年底兩市締盟為目標拜訪黃偉哲，未來希望能透過締盟的形式讓水戶與台南展開更多的交流，首次來到台南的大津不僅感受到台南是一座充滿文化與魅力的城市，早上參拜飛虎將軍廟時也對於台南市的市民們長年來祭拜出生於水戶的杉浦茂峰感到由衷的感謝。並表示接下來會與其他議員們一起攜手努力讓兩市能有更多的交流機會。水戶市位於日本茨城縣中部，人口約26萬人，為茨城縣廳所在地。水戶市為水戶德川家的發源地，以水戶黃門而聞名。該市並擁有以賞梅著名的日本三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」。水戶市因其為飛虎將軍廟祭祀主神「杉浦茂峰(Sugiura Shigemine)」的故鄉而開啟與台南的交流。