左營社宅「永清安居」動土　陳其邁稱李柏毅幫忙分擔解憂

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▲陳其邁除期盼「永清安居」工程如期如質完成，造福市民朋友外，也特別強調李柏毅在當選立委後也幫忙自己分憂解勞。(圖／立委李柏毅提供)

▲李柏毅強調，自己一直以來不斷向內政部、住都中心與市府協調，積極推行住宅政策，目前左營規劃興建中的社宅也已達近五千戶。(圖／立委李柏毅提供)

國家住宅及都市更新中心今（23）日舉辦高雄市左營區「永清安居」社會住宅開工典禮，內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁與在地立委李柏毅等人共同執鏟開工，以祈求工程順利進行。陳其邁除期盼工程如期如質完成，造福市民朋友外，也特別強調李柏毅在當選立委後也幫忙自己分憂解勞。陳其邁指出，新台17線原本做到中海路，內政部長劉世芳又往南爭取到左營大路，過去這邊大大小小的建設，都是劉世芳擔任立委時為大家爭取；還有立委李柏毅對地方相當熟悉，在當選立委後也幫忙他分憂解勞。立委李柏毅表示，永清安居是左營附近最大型的社會住宅，基地位置左邊是半屏山，山腳下就是台積電的位置，隨著這禮拜AMD宣布研發中心落腳高雄，自己相當期待輝達能接力進駐。李柏毅強調，科技大廠進駐後將帶來大量就業人口，政府務必提前做好相關配套措施。如未來預計有超過兩萬名工程師於翠華路往返，先前推動的拓寬工程將於年底完工，將能有效舒緩交通壅塞問題。在高科技人才匯集的同時，也代表著周邊大量住宅需求，自己一直以來不斷向內政部、住都中心與市府協調，積極推行住宅政策，目前左營規劃興建中的社宅也已達近五千戶。永清安居總工程經費64億4300萬，未來將可提供1200戶家庭入住，預計將於117年完工。「永清安居」位於「復興新村」海軍眷村舊址，分為兩基地，基地聯外交通及生活區位便利，散步即可至半屏山，南有左營孔廟、蓮池潭風景區，北有世運主場館生態園區，整體生活機能相當便利。