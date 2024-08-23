高雄巨蛋國際旅展暨家電展同步開跑　低價促銷拚買氣

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▲高雄市電器公會主辦的「2024高雄AI智慧家電空調大展」，邀請20大品牌，以「AI智慧、科技、節能」為主軸，現場優惠最低55折起。（圖／記者郭凱杰攝,2024.08023）

▲展場規劃五大出國旅遊主題，包括「郵輪高雄出發最便利」、「秋季日韓賞楓行」、「國內住宿最激省」、「國際郵輪假期」、「精選早鳥滑雪」，最高出國再減1萬2。（圖／記者郭凱杰攝,2024.08. 23）

▲政府為鼓勵民眾購買節能家電，總汰舊換新一台家電最高可獲得5千元補助金；再搭配原廠加碼回饋最高8千元，最高可省1萬3千元。（圖／記者郭凱杰攝,2024.08. 23）

「2024 高雄巨蛋國際旅展」及「2024高雄AI智慧家電空調大展」自今（23）日至26日在高雄巨蛋登場，無論是旅遊還是家電均聯手祭出限定促銷活動。力拼暑假最後一波買氣。其中旅遊業者不僅聯手推出限定促銷活動，還祭出最高出國再減1萬2的優惠。至於家電部分最高可省1萬3千元。今年高雄巨蛋國際旅展參展旅行社，包含可樂旅遊、五福旅遊、山富旅遊等品牌，旅行社如港澳專家吉帝旅遊、行家、美最時、暢遊、華泰旅遊等，看準暑假尾聲的場次，聯手推出限定促銷活動。展場規劃五大出國旅遊主題，包括「郵輪高雄出發最便利」、「秋季日韓賞楓行」、「國內住宿最激省」、「國際郵輪假期」、「精選早鳥滑雪」，最高出國再減1萬2。五福旅遊副總經理謝家勇指出，此次高雄出發的郵輪行程，將有年底促銷團及2025早鳥團，搭郵輪不必跑基隆，高雄出發省時又便利。山富旅遊與五福旅遊推出獨家的歌詩達莎倫娜號，高雄往返暢遊日本，同房第3、4人只要6,900元起。秋季日韓賞楓行也全面開賣，可樂旅遊祭出九州秋好康4日，楓紅深耶馬溪、湯布院金鱗湖、阿蘇溫泉體驗24,500元起。謝家勇也指出，國內住宿則首推親子假期旅宿，米堤大飯店推出一泊二食住宿套券的多重優惠，5 張套券NT32,000，再加贈「森林城堡下午茶」乙份 、「升等豪華兩大床券」乙張、「免收假日價差券」乙張。新悅花園酒店平日雙人房住宿券（不含早），原價 7,200 元，旅展優惠價 下殺2,699 元，升等精緻家庭房（4 人房）加價 1,000 元 。雲仙樂園首推一泊二食｜親子平日四人房，只要$4,800 元；平日雙人房3間萬元包套組合價，只要$10,000 元。此外，高雄市電器公會主辦的「2024高雄AI智慧家電空調大展」，今天起也在巨蛋同場地登場，邀請20大品牌，以「AI智慧、科技、節能」為主軸，現場優惠最低55折起。政府為鼓勵民眾購買節能家電，高雄市電器公會指出，只要汰換並購買一級能源效率冷氣、冰箱，每台可享3千元汰舊換新節能補助，加上「貨物稅減免優惠」每台最多退稅2千元，總汰舊換新一台家電最高可獲得5千元補助金；再搭配原廠加碼回饋最高8千元，最高可省1萬3千元。