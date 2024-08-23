快訊／「新新併」添變數？中信金今晚19:30證交所開重訊記者會

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台新金與新光金即將「新新併」，傳中信金有意「搶親」，使合併案增添變數。雖然台新金及新光金董事會已在昨（22）日才各自召開記者會，雙方同意以每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股方式合意併購。但中信金今日稍早召開董事會，傳通過後要向金管會遞件申請，並在傍晚發出通知，將在今日晚上7點半在證交所召開重訊說明會，由總經理暨發言人高麗雪說明董事會決議案。據悉，中信金在今日中午召開臨時董事會，將通過公開收購價格及公開收購架構，其中，關於公開收購架構預訂第1階段買到30%、第2階段買到51%。公開收購價格則是超過每股14元，對小股東或是外資能有更多應賣、提高公開收購成功機會。根據法規，金管會須在中信金送件後15個工作天內審查並決定准駁，推估時間點將落在9/13前。儘管中信金在台股收盤後重大訊息指出，對於市場報導相關訊息「本公司不予評論」。不過，傍晚發出通知將在晚上7點半於證交所召開重訊說明會，由總經理暨發言人高麗雪說明董事會決議案。「新新併」能否順利完成還是再添變數，將在今晚揭曉。