高雄演唱會經濟發威　86家旅宿業者響應「加宿暢遊」優惠

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▲高雄86家飯店旅宿業一起響應「加宿暢遊」住宿優惠。（圖／高市府觀光局提供 ）

▲文化場館憑票根享優惠。（圖／高市府觀光局提供 ）

演唱會經濟持續發威！113年1至8月，國內外知名大咖藝人接連在高雄舉辦演唱會逾96場次，吸引超過95萬人次，創造約30億觀光產值；下半年演唱會也都是強檔，包含「火星人布魯諾Bruno Mars」、「Energy」、「ONE OK ROCK」、韓團「STRAY KIDS」、英國「接招合唱團」及名曲製造機「Charlie Puth」等陸續接力開唱，演唱會熱潮強強滾。高雄市長陳其邁表示，市府整合風景區店家與熱門藝文場館推出超值優惠，更力邀高雄86家飯店旅宿業一起響應「加宿暢遊」住宿優惠；同時，市府也將進一步推出食宿遊購優惠方案及周邊活動，歌迷們只要憑演唱會票根，即可感受到高雄滿滿的熱情歡迎與誠意。高市府觀光局長高閔琳表示，為擴大經濟效益、提高觀光產值，觀光局特別邀集高市86家飯店旅宿業共襄盛舉，提供「演唱會前1夜或演唱會後1日」之住宿優惠，歌迷只要持演唱會票根入住即享優惠，包括義大皇家酒店、福容大飯店 高雄、和逸‧高雄中山館、翰品酒店 高雄等，於演唱會前一天凡電話訂房並告知演唱會經濟住宿專案，即可享平日優惠加碼同享現場VIP優惠折扣等。除攜手高雄旅宿業合作推優惠，觀光局也於所轄風景區店家推出憑演唱會票根享優惠的活動，包括愛河畔「白色戀人貨櫃屋」、「愛河走走」「貢多拉船」、鳳山「人文茶飲」、旗津「海之星沙灘俱樂部」等。美食以外，蓮潭滑水主題樂園、旗津豪華露營區、寶來花賞溫泉公園、遠山望月等也規劃諸多優惠內容。而壽山動物園「光室咖啡」、愛河灣水樂園也有優惠推出。高市府文化局長王文翠表示，為迎接即將到來的演唱會，文化局推出一系列熱門藝文場館串聯演唱會的超值優惠。凡持演唱會門票的歌迷們可以超優惠折扣價格參觀市立美術館的「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」特展（泰德展）、打狗英國領事館、高雄流行音樂中心的常設展、以及駁二藝術特區的駁二當代館等高雄地標性文化場館。觀光局補充說明，高雄旅遊網特別設置「演唱會經濟專區」，內容包含加食延暢、城市派對、旅宿、景點、百貨業等眾多優惠方案，食宿遊購全方位照顧來高雄參加演唱會的粉絲需求。想了解更多優惠詳情，可至高雄旅遊網「演唱會經濟專區」查詢。