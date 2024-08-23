若併購新光金　中信金：將成台灣第一大金控、銀行及第三大壽險

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中信金今（23）日晚間召開重訊記者會，宣布臨時董事會決議，將以每股新台幣14.55元收購新光金股份，且提高本案收購比率，上限從原25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。經專業機構評估，亦考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。據公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近三日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。中信金總經理暨發言人高麗雪說明，等到取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告，預計會在下周三前送件。而中信金控總資產達新台幣8.38兆元，總市值達新台幣6,494億元，較新光金控總資產新台幣5.08兆元、總市值新台幣2,136億元大；金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。現場媒體提問，中信金若要以每股14.55元收購51%新光金股份約需要1150億元，是否考慮增資？高麗雪說明，將會透過換股方式，而非市場增資，並補充最高現金支付金額應為360億元；若考慮股票價值加上現金價值，約1314億元。對是否有信心可以取得過半股份？高麗雪表示，考量到新光金字有價值作為基礎，然後考量未來經營後所產生的綜效，將這些與新光金股東分享。對於中信金願意高價收購新光金，這評估理由是什麼？高麗雪回應，收購並非臨時起意，而是內部經過好幾個月，由專業機構及董事會一起討論，「並不是臨時決定要參與這個價格戰爭。」她補充，中信金看到新光金的價值，認為由中信金去經營新光金可以達到的綜合效果，把這些分享給新光金的股東分享之後，所做出來的定價。然而，現場媒體反覆詢問，台新金與新光金正洽談「新新併」，而台新金臨時股東會為10月9號，中信金是否來得及在30日前的停止過戶日完成公開收購？若是新新併搶先，中信金是否將準備第二策略？對此，高麗雪均表示，不會回答假設性問題，「我們的部分，會持續合法合規的來進行後續相關的程序。」