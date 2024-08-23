莫迪會見澤倫斯基：願以「朋友」身分推動烏俄和平

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路透社報導，印度總理莫迪(Narendra Modi)今天(23日)在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面，他呼籲烏俄兩國坐下來談判以結束戰爭，並表示自己願以「朋友」身分協助推動和平。這是烏克蘭現代史上首次迎接印度總理到訪。此際正值俄烏戰爭進入動盪時刻，俄軍在烏克蘭東部取得緩慢進展，而烏軍則發動奇襲，跨境入侵俄國領土。在兩人會後向記者發表的聯合聲明中，莫迪說，他帶著和平的訊息來到基輔，並呼籲俄羅斯和烏克蘭盡快對話。莫迪說：「只有透過對話和外交才能找到解決之道。我們應該朝著這個方向前進，不要浪費任何時間。雙方應該坐在一起，尋找解決危機的方法。」他接著說：「我想向您保證，印度準備在任何和平努力中發揮積極作用。如果我個人能夠在其中扮演任何角色，我會這樣做，我想以朋友的身分向您保證。」烏克蘭將莫迪此行視為一個重要機會，可以向印度這個在傳統上與俄羅斯經濟、國防往來甚密的國家，傳達其面對俄羅斯入侵的立場。報導指出，印烏兩國領導人都盛讚這次訪問是「歷史性的」。澤倫斯基告訴記者：「對所有烏克蘭人而言，這次訪問非常友好且重要。」更多中央廣播電臺新聞