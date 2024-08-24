賀錦麗全代會談以巴議題立場未見突破　挺巴人士失望

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）挺巴勒斯坦的行動主義者失望表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在民主黨全國代表大會最後一天發表的壓軸演講未能突破任何現狀。一週來，民主黨內最嚴重分歧的以巴議題幾乎都被忽視。路透社報導，針對美國支持以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭遭到批評、在外界要求回應的壓力下，賀錦麗利用今晚的演說重申先前呼籲，要求達成停火和釋放人質協議。她表示支持以色列的自衛權，同時也支持巴勒斯坦人民的自決權。「全國不表態運動」（Uncommitted National Movement）已動員超過75萬名選民抗議美國的以色列政策，共同創辦人阿拉維耶（Abbas Alawieh）認為，賀錦麗錯過一次爭取這些選票的機會，他們許多人住在密西根州、威斯康辛州、賓州或亞利桑那州等搖擺州。在賀錦麗正式接受民主黨提名角逐總統大位不久後，阿拉維耶告訴路透社：「此時此刻，我們需要的是勇於打破現行做法的領導力。」「全國不表態運動」及其盟友曾努力爭取在民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）的黃金時段發言未果，他們欲針對長達數十年以巴衝突的最新流血事件發表演講。最新的衝突始於去年10月7日，當時巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲。根據以色列統計，共有約1200人在突襲中遇難。哈瑪斯治下的加薩衛生部官員表示，以色列在美國支援下對加薩走廊發動的報復攻擊已造成4萬名巴勒斯坦人喪生，當地230萬人口幾乎全部流離失所並處於饑餓危機，加薩走廊也幾乎被夷平。一名競選活動發言人拒絕解釋不在民主黨全代會安排巴勒斯坦演講者的決定。知情人士表示，這是民主黨全代會主辦單位和賀錦麗競選團隊密切協商後做出的決定。民主黨黨內人士擔心，加薩戰爭可能會讓賀錦麗在密西根州等搖擺州丟失所需的選票，因為密西根州有大量穆斯林和阿拉伯裔美國人，也是許多舉行反對加薩戰爭抗議活動大學的所在地。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130823