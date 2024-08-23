魔鷹24轟出爐「準完全打擊」大爆發！台鋼雄鷹11:2大勝味全龍

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中職台鋼雄鷹今（23）日在嘉義市立棒球場面對味全龍，全隊狂敲17支安打，包含魔鷹（Steven Moya）、杜家明和王博玄都繳出3安猛打賞，其中魔鷹更是繳出「準完全打擊」，只差三壘安打就可達陣，終場台鋼就以11：2打敗味全龍，讓龍隊苦吞3連敗。魔鷹在6局下轟出右外野陽春砲，單季24轟，有機會挑戰30轟大關。此役台鋼4局下由陳文杰、魔鷹接連對伍鐸敲出安打率先破蛋，接下來杜家明和王博玄接連敲出長打，台鋼單局就攻下4分。5局下吳念庭保送上壘後，陳文杰又補上安打，接著魔鷹高飛犧牲打，王柏融也敲出安打，台鋼再拿2分，2出局過後王博玄、吳明鴻、黃劼希連續安打，讓台鋼單局再灌4分遙遙領先。台鋼6局下靠著魔鷹轟出陽春砲再度拉開比數、7局下杜家明、王博玄連續安打，之後吳明鴻選到保送上壘，下一棒黃劼希高飛球推進 ，曾子祐則是敲出內野滾地球，台鋼單場17支打安打，共拿下11分贏球。台鋼全隊狂敲17支安打，先發9人僅吳念庭沒有敲安，魔鷹、杜家明和王博玄3人都單場3安，其中魔鷹不僅揮出本季第24發全壘打，另外有一壘安打和二壘安打，差三壘安打就能完成完全打擊。