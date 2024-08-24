油畫大師梁奕焚險癱　術後重生辦「童年舊夢畫展」義賣做公益

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▲「童年舊夢-藝起做公益」畫展即日起至9月10日於高雄市文化中心至真堂二館舉辦。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲梁奕焚長期低頭作畫。（圖／記者陳美嘉翻攝）

國際級油畫大師梁奕焚疑似因為作畫長期低頭引發頸椎壓迫，一年多前不但一度無力再握最愛的畫筆，生活無法自理只能以輪椅代步，甚至還差點癱瘓。「童年舊夢-藝起做公益」畫展即日起至9月10日於高雄市文化中心至真堂二館舉辦，除了展現梁奕焚藝術創作之美，更表達對救命恩人深切的感恩之意，為感謝高醫神經外科醫師關皚麗讓他重拾畫筆，梁奕焚特地選出百餘幅畫作義賣，希望回饋給同樣讚嘆⽣命的朋友。88歲的梁奕焚是國際知名畫家，畫作常為佳士得、蘇富比等國內外知名拍賣公司之拍品，引起收藏風潮。20多年前他自美返台後移居台東繼續創作，一年多前無意間發現自己拿畫筆會掉，也沒有力氣走路，生活無法自理只能以輪椅代步，甚至還差點癱瘓，四處求醫，最終經朋友推薦從台東轉到高醫就醫。梁奕焚找到高醫神經外科醫師關皚麗求診，經醫師安排磁振造影檢查發現，梁奕焚位於頸部內頸椎第2至第3節，第3到第4節與第4到第5節，都因椎間盤與椎弓退化，壓迫鄰近脊髓神經造成頸部以下手、腳無力，若有大動作，該段脊髓神經被壓死，就會造成頸部以下癱瘓，甚至抑制呼吸，有猝死的可能。醫師關皚麗立即安排頸椎椎弓切除術手術，原本梁奕焚還擔心會延誤既定的畫展行程，沒想到他4天後就「走」出醫院。如今梁奕焚不但重拾畫筆，還藉由畫作表達深切的感恩之心，醫師關皚麗和素昧平生的油畫大師也因此成為好朋友，攜手高雄市關心人道援助學會理事長黃良華共同舉辦公益畫展，奇妙緣分造就一樁美事。醫師關皚麗推測梁奕焚頸椎病變，可能是因長期低頭作畫，造成頸椎退化性病變，現在人手一機，這類疾病因3C產品盛行，逐漸有年輕化趨勢，關皚麗建議民眾，滑手機時最好將手機與眼睛平視，減少低頭的姿勢，若一定得低頭，建議每五至十分鐘，就抬頭活動一下，做好「護頸」的動作，才能降低頸椎病變的機會。