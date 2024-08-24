拜登與澤倫斯基通話　美國宣布提供新軍援

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，同時宣布提供基輔新一輪的軍事援助，五角大廈稱這批軍援價值為1億2500萬美元。法新社報導，美烏兩國領袖的通話是在烏克蘭獨立紀念日（8月24日）之前進行。華府在同一天內還宣布全面制裁數百名個人與公司，原因是它們與俄羅斯入侵烏克蘭有關。拜登在聲明中表示：「我很自豪我們今天將宣布提供烏克蘭新的包裹軍事援助。」拜登說：「新的包裹援助將包括保護烏克蘭關鍵基礎設施的防空飛彈；防禦在戰埸上戰術不斷演進的反無人機設備與反裝甲飛彈；還有前線士兵所需彈藥與保護他們的機動火箭系統。」拜登補充說：「俄羅斯不會贏得這場衝突。獨立的烏克蘭人民將會獲勝，美國、我們的盟友與合作夥伴將繼續與他們站在一起。」美國國防部之後表示，這批軍援價值1億2500萬美元，其中包括從美國庫存中提取的物品，向基輔提供「滿足其最緊迫需求的額外能力」。自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國一直是烏克蘭的重要軍事支持者，承諾提供超過550億美元的武器、彈藥和其他安全援助。美國發布最新的援助聲明之際，烏克蘭軍隊正在進攻俄羅斯西部庫斯克（Kursk）地區，這是自二戰以來，外國軍隊對俄羅斯領土最嚴重的攻擊。今天稍早，美國財政部、國務院和商務部宣布對俄羅斯侵烏實施的新制裁措施，這些措施是在一系列現有措施的基礎上執行。美國財政部在聲明中宣布，制裁針對的是俄羅斯境內外近400名個人和實體，「他們的產品和服務使俄羅斯能夠持續投入戰爭並逃避制裁」。美國國務院在另外的聲明中表示，針對其中190名個人和公司實施制裁，財政部則對其餘200名個人和公司祭出制裁。此外，美國商務部也宣布，由於「克里姆林宮對烏克蘭發動非法戰爭」，商務部正以「積極行動」進一步限制美國製造或貼有美國製造標籤的產品供應俄羅斯和白俄羅斯。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130824