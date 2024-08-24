小潘鳳梨酥、不二坊將暫停營業！老顧客秒懂原因　休息日期一次看

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▲小潘蛋糕坊的鳳梨酥、鳳凰酥名氣高，每到中秋送禮節慶，店門口都會排成人龍。（圖／取自小潘蛋糕坊臉書）

▲彰化蛋黃酥名店「不二坊」日前同樣也公告，8月26日～9月13日，門市暫停販售。（圖/翻攝不二坊店家google）

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」於臉書公告店休日期，將自8月28日起至9月14日共18日，中正與和平兩間門市皆不對外販售，推測應是為了消化中秋節大量訂單，而需暫停門市營業以備全力處理。而彰化蛋黃酥名店「不二坊」也公告，8月26日至9月13日門市暫停販售，期間僅提供完成電話的預購顧客，可到門市依訂單取貨。新北市板橋知名糕餅店小潘蛋糕坊去年首度連休17天，今年也宣告將自8月28日起至9月14日共18日，中正與和平兩間門市皆不對外，老顧客推測，應該是為了消化中秋節訂單。事實上，小潘鳳梨酥在全台的超商等多個通路都買得到，但是還是有許多老饕堅持要到門市，購買裸裝包裝的鳳梨酥、鳳凰酥。尤其去年在暫停營業之後，恢復營業的首日就引來排隊人潮，果然不到24小時，業者竟然又公告門市產品全數售罄，並接著連放7天中秋假期，足見其魅力。另一家彰化蛋黃酥名店「不二坊」日前同樣也公告，中秋節電話訂單已滿，即日起到中秋節期間將不再接受訂購。且8月26日～9月13日，門市暫停販售，意即也將暫停營業。不二坊也提到，已完成電話預購訂單顧客，請於8月26日～9月13日期間依照預定的時間至門市取貨。現場取貨流程為：先敲鐵捲門，並告知「取貨人姓名、電話和取貨數量」。另外，9月14日～9月17日才將開放門市販售，9月16日開始正常營業。