同場比賽1人竟效力兩隊？大聯盟百年歷史首見　Jansen打者兼捕手

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▲藍鳥捕手Danny Jansen打擊時，因雨延賽，結果要進行補賽時，已經轉為效力波士頓紅襪，將接捕自己當時所留下的打席。（圖／美聯社／達志影像）

同場比賽1人竟效力兩隊？美國職棒大聯盟在26日將寫下百年歷史上首見的紀錄，因為波士頓紅襪在今（24）日宣布，當天和多倫多藍鳥的保留比賽，將會由Danny Jansen先發蹲捕。而巧合的是，紅襪、藍鳥在6月26日的比賽，當天進行到2局上，雙方維持0：0平手，輪到當時的藍鳥捕手Danny Jansen打擊。結果然而，Danny Jansen在交易截止日前就被交易至紅襪，因此確定不會替藍鳥出賽，而藍鳥將會換上代打。同時，在保留比賽時的紅襪捕手Reese McGuire，也早已不在大聯盟名單內，所以總教練Alex Cora受訪時喊話：「讓我們來創造歷史吧。」而Danny Jansen本人則開玩笑說道：「這有點奇怪，但我現在球數是1好0壞，我不想被三振。」