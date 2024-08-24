同場比賽1人竟效力兩隊？大聯盟百年歷史首見　Jansen打者兼捕手

同場比賽1人竟效力兩隊？美國職棒大聯盟在26日將寫下百年歷史上首見的紀錄，因為波士頓紅襪在今（24）日宣布，當天和多倫多藍鳥的保留比賽，將會由Danny Jansen先發蹲捕。而巧合的是，該場比賽因雨延賽時，Danny Jansen還效力於藍鳥隊，且甚至是當下打擊的打者，這意味著Danny Jansen將成為史上第1位在同場比賽為2隊出賽，同時也接捕自己打席的球員。
因雨延賽促成巧合 罕見程度不一般
紅襪、藍鳥在6月26日的比賽，當天進行到2局上，雙方維持0：0平手，輪到當時的藍鳥捕手Danny Jansen打擊。結果現場降下大雨，因而形成保留比賽，直到本月26日的雙重賽，才要繼續進行當時的保留比賽。
然而，Danny Jansen在交易截止日前就被交易至紅襪，因此確定不會替藍鳥出賽，而藍鳥將會換上代打。同時，在保留比賽時的紅襪捕手Reese McGuire，也早已不在大聯盟名單內，所以紅襪總教練Alex Cora提前宣布，當天將會由Danny Jansen接捕自己所留下的打席。
這場比賽確定將寫下大聯盟史無前例的紀錄，包含1名球員同場為2支球隊出賽，且在同一個打席兼任打者兼捕手。總教練Alex Cora受訪時喊話：「讓我們來創造歷史吧。」而Danny Jansen本人則開玩笑說道：「這有點奇怪，但我現在球數是1好0壞，我不想被三振。」
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紅襪、藍鳥在6月26日的比賽，當天進行到2局上，雙方維持0：0平手，輪到當時的藍鳥捕手Danny Jansen打擊。結果現場降下大雨，因而形成保留比賽，直到本月26日的雙重賽，才要繼續進行當時的保留比賽。
然而，Danny Jansen在交易截止日前就被交易至紅襪，因此確定不會替藍鳥出賽，而藍鳥將會換上代打。同時，在保留比賽時的紅襪捕手Reese McGuire，也早已不在大聯盟名單內，所以紅襪總教練Alex Cora提前宣布，當天將會由Danny Jansen接捕自己所留下的打席。
這場比賽確定將寫下大聯盟史無前例的紀錄，包含1名球員同場為2支球隊出賽，且在同一個打席兼任打者兼捕手。總教練Alex Cora受訪時喊話：「讓我們來創造歷史吧。」而Danny Jansen本人則開玩笑說道：「這有點奇怪，但我現在球數是1好0壞，我不想被三振。」