又有民代酒駕！喝2杯烈酒隔天開車0.32超標　綠議員致歉：沒犯意

又見民代酒駕！民進黨苗栗縣議員陳光軒在臉書自爆，22日上午開車出門與人碰撞，警察依程序酒測，他的酒測值是超標狀態0.32，他覺得可能是前一晚喝了兩杯烈酒，但他沒有犯意，也不會逃避或辯解，「我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。」
陳光軒今年僅39歲，但自2014年迄今已3連任苗栗縣議員，他參與過華隆退休金自救會、大埔事件、野草莓學運，擔任蔡英文競選總統辦公室機要秘書、行政院前院長謝長廷隨行機要，是民進黨在苗栗的新生代政治人物，不料卻陷酒駕爭議。
陳光軒說，22日上午他一如往常出門開始一天的工作，因塞車車速非常慢，手機剛好響起我低頭看了一下一時不察輕輕碰到了前車，當下立刻下車向對方表明身分並道歉，並請員警到場協助處理，「員警到場我也立刻就配合做酒測，沒想到我的酒測值是超標狀態0.32，我自己很意外，但我很坦然的面對並表示完全配合後續作業。」
陳光軒說，「為什麼會有酒精反應，應是在前一晚下班後我和友人有到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒喝完後約在12點多買單（這個同行友人和店家都知道）回家休息直到隔天早上約8點才出門。」
陳光軒說「，我不會逃避或辯解，我的身體在經過一夜的睡眠和休息確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便我沒有犯意，但我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。」
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陳光軒說，22日上午他一如往常出門開始一天的工作，因塞車車速非常慢，手機剛好響起我低頭看了一下一時不察輕輕碰到了前車，當下立刻下車向對方表明身分並道歉，並請員警到場協助處理，「員警到場我也立刻就配合做酒測，沒想到我的酒測值是超標狀態0.32，我自己很意外，但我很坦然的面對並表示完全配合後續作業。」
陳光軒說，「為什麼會有酒精反應，應是在前一晚下班後我和友人有到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒喝完後約在12點多買單（這個同行友人和店家都知道）回家休息直到隔天早上約8點才出門。」
陳光軒說「，我不會逃避或辯解，我的身體在經過一夜的睡眠和休息確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便我沒有犯意，但我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。」