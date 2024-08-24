七股海鮮節七寶宴120桌秒殺　黃偉哲邀民眾啖海鮮遊美景

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▲今年的七寶宴席開120桌，在7月30日上午9點一開放網路報名，不到1分鐘即秒殺額滿，深受全國民眾歡迎。(圖／南市府提供)

▲今年-七寶宴特別邀請總鋪師陳振東(阿欽師)親自操刀七寶宴。(圖／南市府提供)

▲今年-七寶宴以最簡單的料理方式，呈現七股海產的原味鮮甜，將海鮮烹調成特色獨具的在地風味餐。(圖／南市府提供)

「2024臺南七股海鮮節系列活動-七寶宴」於今(24)日在七股鹽山舉行，今年的七寶宴席開120桌，在7月30日上午9點一開放網路報名，不到1分鐘即秒殺額滿外，市長黃偉哲表示，民眾品嚐七股海鮮料理後，可順道賞遊體驗七股自然生態及人文特色，保證滿載而歸，行囊裝滿美好回憶。黃偉哲指出，七股海鮮節七寶宴報名者最遠來自台北、新北、宜蘭等地，可見該活動深受全國民眾歡迎，他邀請鄉親大啖海鮮料理後，順道賞遊七股鹽山等大北門美景，逛逛包括觀光赤嘴園挖文蛤，社區農漁特產展售。七股區長李佳隆也說，今年特別邀請總鋪師陳振東(阿欽師)親自操刀七寶宴，食材採用七股現撈的七寶：虱目魚、吳郭魚、烏魚子、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣，以最簡單的料理方式，呈現七股海產的原味鮮甜，將本區產出的海鮮烹調成特色獨具的在地風味餐，每桌回饋價5,500元，讓參加民眾以平易價格大啖米其林等級的海味料理，保證值回票價!今年度七寶宴的菜色包括：五福佳味臨盛夏、七寶迎客羹滿天、怡然煙霞燻石斑、鮮蚵糕米香猶在、清蒸弄味白蝦紅、四神欣揚魚歌歡、文蛤飲波樂陶板、烏魚卷香手舞味、泰然魚蝦相廝守、干貝唱鮮融魚樂、鹽山送爽飲冰笑、綠野清茶降炎火等菜色及飲料，透過總舖師的絕佳廚藝來行銷七股在地的農漁特產。