台南首屆Youth to Dance登場　黃偉哲邀青少年展現自我

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▲台南市長黃偉哲也現身會場，邀請國中、高中組前兩名獲獎者今年底登上市府跨年晚會的舞台表演。（圖／南市府提供）

▲台南市長黃偉哲也現身會場與表演同學們開心合影。（圖／南市府提供）

台南市政府今（24）日在新光三越西門廣場舉辦首屆「Youth to Dance青春街舞大賽」，來自全國各地的20組青少年隊伍同台競技交流，台南市長黃偉哲也現身會場，為參賽青少年加油打氣，並邀請國中、高中組前兩名獲獎者今年底登上市府跨年晚會的舞台表演。黃偉哲表示，南市府致力於陪伴青少年健康成長，落實兒童權利公約中「兒童享有休息、閒暇、遊戲與娛樂活動、參與文化生活和藝術活動之權利」的精神，通過這次街舞競賽，希望提供青少年一個展現創意、享受自我的舞台與機會，所有參賽者盡情享受跳舞帶來的樂趣。社會局說，台南市青少年福利服務中心積極發展多元育樂活動、青年適性發展方案及家庭支持方案，舉辦多場寓教於樂活動，如文化走讀、流動畫、KPOP舞蹈、韓語一點靈等，並安排了親子講座、家庭電影院及烘焙活動等，期望青少年在學業之餘，也能多多走進青少年中心，體驗更多元的動靜態活動。台南市政府表示，「Youth to Dance青春街舞大賽」廣邀全台青少年參與，期望青少年透過活動，學習新的表演技術和風格，拓展不同的舞蹈視野。此次大賽聘請專業評審蒞臨指導，除了選出各組別冠軍、亞軍和季軍，並設有不分組的最佳創意獎、最佳服裝獎、最佳人氣獎和最佳精神獎等頒發獎金及獎盃，鼓勵青少年勇於展現自我、發揮創意，得獎名單將公告於台南市青少年福利服務中心臉書粉絲專頁及 Instagram。