坐等降息優勢！生技股平均跑贏大盤4.4%　投資聚焦7領域龍頭廠商

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市場預期，美國聯準會將於9月啟動降息，今年下半年豫籍降息1至2碼，一般而言，降息會對股市產生正面影響，PGIM保德信投資指出，生物科技產業將成為首要受惠類股，當利率自高點下降時，生技類股每季平均股價表現往往能跑贏大盤4至5%，建議聚焦糖尿病、減重用藥等7領域龍頭廠商。觀察利率環境對生技類股影響，PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，自1988年以來4種利率情境對於生技類股表現，以高利率、利率下降的環境最具優勢，平均可繳出高出大盤4.4%的漲幅；其次為低利率、利率下降的環境，能讓生技類股展現優於大盤2.4%空間。由於生技產業具有創新研發優勢，搭配股價仍處於相對低點，在利率將反轉下行的趨勢預期下，後市繳出優於大盤的機率提升。根據統計數據顯示，在開始降息後首3個月，生技類股即開始出現相對較佳的漲幅，而時間拉長至降息後6至12個月，類股股價超越大盤的趨勢更加鮮明。此外，2024年生物科技公司IPO家數及金額已較2023年有明顯回升，且根據Morgan Stanley調查，87%的投資人認為，今年醫療產業併購案件及金額有望比起去年顯著增加，高於所有其他產業，其中生技公司併購件數增加，顯示財務狀況好轉有利產業成長，以及整體產業投資氣氛，反映出投資人對生物科技產業前景看好。江宜虔說明，全球人口高齡化使醫療支出成長持續，以美國為例，美國醫療支出佔GDP的18%，2020年人均醫療支出為1萬1700美元，且該金額呈現穩定成長。由於醫療需求具有剛性穩定上升特性，讓醫療產業股價在過去歷史期間長期處於溢價區間，生物科技及生命科學工具等更是過去溢價幅度較大的次產業，隨著之前的高利率影響公司獲利與資金投資意願，目前溢價幅度已來到低檔，且技術指標處於超賣區域，值得於美國降息前夕進場布局。由於醫療產業各擁特色，江宜虔建議，可透過四大次產業配置多元分散，並以精選持股的方式，掌握重磅藥品及精準醫療機會，包括糖尿病與減重用藥、阿茲海默症藥品、免疫療法、心血管、C型肝炎等藥物，以及專精機器人手術等龍頭廠商。