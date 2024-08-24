中國「跨欄精靈」出征奧運被酸是國際笑話！稱有黑幕　造謠男被逮

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▲廣西一位47歲梁姓男子，多次在網路上發表惡意中傷、詆毀吳艷妮的文章，遭警方依法行政拘留。（圖／翻攝自廣西武宣警方微信公眾號）

▲吳艷妮個人風格相當鮮明，曾說自己就是愛美也想要變美，「不可能因為網上的某些言論，去阻斷我通往美的道路」。（圖／翻攝自微博）

中國跨欄女將吳艷妮，今年首度出征巴黎奧運，在100公尺女子跨欄預賽跑出12秒97成績，最終無緣晉級，不過這已經是中國女子選手在奧運會100公尺女子跨欄項目中的最佳成績。然而，個人風格鮮明的吳艷妮經常引發爭議，有位廣西男子在網路上多次發文抨擊吳艷妮，批評她在奧運的表現是「國際笑話」、「洗刷不掉的污點」，還稱她能夠參賽是因為「有黑幕」，結果男子今（24）日遭到警方行拘，將進一步調查，吳艷妮也在微博直呼「邪不勝正」！綜合中國媒體報導，廣西武宣警方表示，發現一位47歲梁姓男子，多次在網路上發表惡意中傷、詆毀吳艷妮的文章，且內容多為惡意編造，已涉及公然詆毀與侮辱，並對社會產生惡劣影響，因此將其依法行政拘留，將進一步釐清案情。廣西警方也強調，網路並非法外之地，在網路上發布不實言論擾亂社會秩序者，將堅決依法處理，呼籲民眾不傳謠、不造謠，維護良好網路環境。吳艷妮也發文直呼「邪不勝正」，感謝警方行動，稱「對我們運動員來說，有國家支持，就有最大的安全感」。搜尋後可以看到，該位男子多次發文抨擊吳艷妮，稱她在奧運的表現是「國際笑話」、「洗刷不掉的污點」、「丟人丟到國外」，還稱她能夠參賽是因為「有黑幕」，是背後團隊為了爭取個人商業利益，根本不是為國爭光。吳艷妮個人在女子100公尺跨欄項目的最佳成績是12秒74，而她在巴黎奧運預賽只跑出12秒97、復活賽則是12秒98，表現難謂出色，吳艷妮賽後也自評「零分」，直言自己跑太慢。不過她也已經寫下中國女子選手在奧運會100公尺女子跨欄項目中的最佳成績，要說是「國際笑話」或污點也太嚴重。事實上，吳艷妮個人風格相當鮮明，每次上場比賽都化全妝，賽前還會向觀眾發送愛心。之前也有人質疑她的褲子太短，不過吳艷妮不甩外界聲音，曾說自己就是愛美也想要變美，「不可能因為網上的某些言論，去阻斷我通往美的道路」。