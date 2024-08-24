雷／《原子少年2》首戰！克卜勒脫衣露肌　Alex被讚顏值天花板

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▲《原子少年2》克卜勒李定被評審稱讚。（圖／翻攝TVBS）

▲《原子少年2》克卜勒陳泊澈現場掀衣露腹肌。（圖／翻攝TVBS）

▲《原子少年2》小行星是青春代表，團員高喊「青春就是我們大武器」。（圖／原子少年YT）

《原子少年2》今（24）日首播，54位小鮮肉以六大星球分團，首集就有舞台任務，每團在上、下半場需要各帶來1場表演，隊內的ACE要上場2次。首登場是克卜勒，團隊屬性熱情又性感，帶來《上癮》歌曲，陳泊澈現場掀衣露腹肌；晨之星帶來《RawrRawrRawr》歌曲，Alex還被眾人讚「顏值天花板」；小行星青春無敵，擄獲評審芳心。舞台表演由節目三位星際導師歐弟、坤達、健志，加上流星導師A-Lin評分，導師都各有10分，滿分40分。克卜勒表演服是紅色系，舞台想要營造出《上癮》性感風，歐弟評：「曲風是羅蘭風，為女性設計熱情，很難駕馭，最吸引我眼球的是李定，感覺不服輸、戰鬥力很強。」坤達也評價，「很吸引我眼神是李定，你準備好了。」李定和東翰是高中同學，兩人感情好相愛相殺，還被歐弟虧：「有沒有愛上同一個女孩過？」克卜勒最後獲得評審29.3分。晨之星帶來《RawrRawrRawr》歌曲，Alex有赴韓當練習生經驗，一登場就被許多人推「顏值天花板」，他也教隊友韓式基礎，光是揮手就練習40分鐘，他說：「在韓國練習是每天3小時。」該團隊上半場表演，讓坤達、歐弟、健志都一致稱讚舞蹈很平均、整體很好看。最終獲得評審33.3分。小行星是青春代表，團員高喊「青春就是我們大武器」，至琦才13歲展現大魅力，A-Lin稱讚他：「你非常吸引我。」健志則稱讚他們，把舞台當自己遊樂場。坤達則點評：「這團感覺很像上一季的水星，是可愛動物區的動物，但可以幹掉猛獸。」獲得評審35.4分。