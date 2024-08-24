雷／《原子少年2》首戰排名曝！天狼、鑽石並列第二　第一是他們

《原子少年2》今（24）日首播，54位小鮮肉以六大星球分團，首集就有舞台任務，上、下半場需要各帶來1場表演，隊內的ACE要上場2次。在克卜勒、晨之星、小行星之後，登場的是天狼星，擅長嘻哈饒舌的他們，讓星際導師坤達稱讚：「給我感覺好像出道了。」風行者、鑽石星球也都帶來精采表演，最終上半場分數排名出爐。
舞台表演由節目三位星際導師歐弟、坤達、健志，加上流星導師A-Lin評分，導師都各有10分，滿分40分。天狼星擅長嘻哈饒舌，看完表演後，流星導師A-Lin稱讚Simon有舞台魅力，坤達則是看表演時露出微微一笑，他稱讚：「今天第一個驚喜，給我感覺好像出道了。」表演後，+How李家皓、洪暐現場還表演一段創作曲，展現多才多藝一面。該團獲得評審34.3分。
風行者都是跳舞好手，主持人木木透露，一開始小潘被分到這一團還哭了，小潘澄清，「自己不是不開心，只是在想我可以融入這一團嗎。克服的原因就是大家好相處。」而花花現場才藝表演，則是後空翻，讓大家看傻眼。
團員雨哲則是清大資工系，走演藝圈一開始不被家長認可，他白天在新竹讀書，晚上在台北練舞，用行動讓父母認同，A-Lin認同：「熱愛一件事情，一定要努力去做，我覺得你很棒。」該團獲得評審33.6分。
鑽石星球都是唱歌好手，每個人自稱冷凍水餃，因為煮熟後，裡面都有不同餡料，代表每個人不同個性。宥鑫有參加過第一季，不過當時出車禍，一度讓他十分沮喪，坤達鼓勵：「把握每次演出機會。」歐弟則是點評該團表演，展現出優雅氣質。該團獲得評審34.3分。
6大星球各自表演後，上半場排名出爐，分別是小行星35.4分、天狼星34.3分、鑽石星球34.3分、風行者33.6分、晨之星33.3分、克卜勒29.3分。而下周將播出下半場舞台，奪得第一名的團體沒有人會被淘汰，剩下的5團，將會各自被選出一位男孩掉入淘汰黑洞，激烈的競爭讓人手心出汗。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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風行者都是跳舞好手，主持人木木透露，一開始小潘被分到這一團還哭了，小潘澄清，「自己不是不開心，只是在想我可以融入這一團嗎。克服的原因就是大家好相處。」而花花現場才藝表演，則是後空翻，讓大家看傻眼。
團員雨哲則是清大資工系，走演藝圈一開始不被家長認可，他白天在新竹讀書，晚上在台北練舞，用行動讓父母認同，A-Lin認同：「熱愛一件事情，一定要努力去做，我覺得你很棒。」該團獲得評審33.6分。
鑽石星球都是唱歌好手，每個人自稱冷凍水餃，因為煮熟後，裡面都有不同餡料，代表每個人不同個性。宥鑫有參加過第一季，不過當時出車禍，一度讓他十分沮喪，坤達鼓勵：「把握每次演出機會。」歐弟則是點評該團表演，展現出優雅氣質。該團獲得評審34.3分。
6大星球各自表演後，上半場排名出爐，分別是小行星35.4分、天狼星34.3分、鑽石星球34.3分、風行者33.6分、晨之星33.3分、克卜勒29.3分。而下周將播出下半場舞台，奪得第一名的團體沒有人會被淘汰，剩下的5團，將會各自被選出一位男孩掉入淘汰黑洞，激烈的競爭讓人手心出汗。
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