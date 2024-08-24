比許光漢帥！粉絲點名「當兵男星」他顏值最高　持槍照曝光掀暴動

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▲網友指出過去鄭元暢曾到海巡署服役，還因此到海港查緝走私香菸，持槍的模樣非常帥氣。（圖／IG joseph820619）

今年33歲的大咖演員許光漢在亞洲坐擁大批粉絲，日前卻突然爆出他早在8月20日低調入伍，掀起粉絲討論，而經紀公司也證實，許光漢將在1年後回歸演藝圈。近期有網友發文爆料不少女兵更藉機一睹許光漢風采。有網友點名是曾在海巡署服役的偶像劇男神鄭元暢，還指出他過去曾持槍執勤的樣子非常帥氣。近期有網友在Threads上發文，指出近日許光漢的消息轟炸各大新聞版面，就讓她想起過去男神鄭元暢當兵的模樣：「看到許光漢的消息就會想到，10幾年前幾位偶像劇男神集體壓線入伍的新聞，當年鄭元暢戴眼鏡執行勤務的樣子，我到現在都還記得。」貼文一出引發討論，事實上，鄭元暢距離已經退伍12年，他於2012年8月份入伍，當時在部隊中做文書行政工作，當年海巡署曾到海港查緝走私香菸，那時鄭元暢更以軍人身分持槍現身，非常帥氣，對此其他網友也紛紛大讚：「鄭元暢這造型勝過所有他所有作品裡的造型」、「一開始以為是哪個男警撞臉，沒想到真的是鄭元暢本人」、「這個造型與形象好像沒看過，他常常都瘋瘋的，這樣挺拔正氣感有點不習慣」、「那時候記者採訪他，他很帥地說一句：『不好意思，我們現在在執勤中！』，非常棒！」其實也有不少男星都在30歲以後才入伍，像是跑到大陸發展的明道，在32歲時加入陸軍儀隊；偶像劇男神阮經天也是30歲入伍；賀軍翔則是在30歲生日前夕，收到免役通知，主因是罹患「椎弓解離」。