兄弟猛登嗆樂天教練！爆發板凳清空衝突　還比出「Come on」手勢

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中職中信兄弟隊今（24）日在台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿，比賽進行至3局上，雙方爆發板凳清空衝突，事件起因是猛登在三振朱育賢後，朝著打者怒吼幾句，並與樂天桃猿一壘指導教練陳彥夆發生口角，隨後雙方休息室球員都衝進場內，但場面很快就控制下來。3局上，猛登投出一顆挖地瓜球，朱育賢認為遭到觸身球，隨即向主審示意，經過重播輔助判決後，確定猛登並未觸身，因而記上一個壞球，接著猛登用一顆變化球讓朱育賢揮棒落空三振後，直接朝著朱育賢怒吼，但第一時間朱育賢並未正面回應，而是逕自走回休息室。朱育賢在回到休息室的路上，樂天一壘跑壘指導教練陳彥夆與猛登發生口角，迅速引爆雙方的情緒，兩隊球員紛紛從休息室衝進場內，場邊球迷也開始大聲鼓譟，猛登還對著觀眾席比出「Come on」手勢，不過場面立即被控制，沒有演變成更大規模的衝突。目前雙方前4局打完依舊是0：0平手，兄弟猛登與樂天洋投魔神樂上演一場投手戰。