高雄海洋派對大港造筏　陳其邁親自下水參與競技

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▲市長率領市府首長組成市府隊，並與立委邱議瑩同場競賽。（圖／高市府運發局提供）

▲大港造筏週邊也提供水上遊戲擴大市民參與水域活動。（圖／高市府運發局提供）

2024高雄海洋派對「大港造筏」壓軸登場，今(24)日在大港橋水域熱鬧登場，此次吸引了超過120隊創意隊伍參賽，高雄市長陳其邁也蒞臨現場，回應網路上參與者期待，親自下水與參與者競技。比賽結果，市長隊伍贏過全家海神隊，但被焦頭爛「鵝」隊順利復仇成功，現場氣氛達到最高潮。陳其邁表示，自力造筏活動在黃色小鴨造訪高雄時曾經舉辦過、非常成功，也有很多民眾嗆聲「好膽嘜走」，這次組成無敵艦隊，一定有信心獲勝！今日陳其邁帶著「不能輸」的壓力，與運發局長侯尊堯等市府首長組成「明天全身痠痛」，一起下水競賽，在陳市長每日的垃圾車音樂及口播中，與其他參賽者一同較勁，包含全家海神球員組成的隊伍、立法委員邱議瑩「紅色小跑車」隊、焦頭爛「鵝」等隊。此次競賽中，參與者創意無限，包含車友團「臺灣獼猴隊」帶來了創意十足的海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏，並在賽前幽默向陳市長喊話「麥擱輸啊」；「笑點工作室 歐尼獎」打造金光閃閃電子花船；計程車團隊以計程車配色發想，結合臺灣熱情設計船支；更有食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神籃球隊球星也前來參戰，讓整個活動更加熱鬧。運發局說明，依據交通局智運中心周邊路況顯示，今日下午5時高雄海洋派對周邊即時場內人數21,230人，較一般假日增加72.5%，顯示市民踴躍參加，並感謝市民朋友配合交通管制與利用大眾運輸，駁二及愛河灣周邊道路車流及車速正常。大港造筏競賽將於明日迎來最後一天的賽程，下午3點至6點仍有精彩活動，歡迎大家親臨現場參與。