烏克蘭慶祝脫離蘇聯獨立33週年　澤倫斯基簽抗俄法令

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（中央社基輔24日綜合外電報導）8月24日是烏克蘭獨立紀念日，總統澤倫斯基今天簽署數項針對俄羅斯的法令，包括正式批准「羅馬規約」，為烏克蘭加入國際刑事法院及歐洲聯盟鋪路。路透社報導，烏克蘭脫離蘇聯宣布獨立33週年之際，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室指出，烏克蘭正式批准羅馬規約（Rome Statute），將提高俄羅斯因2022年2月全面入侵烏克蘭以來所犯戰爭罪而被起訴的可能性。烏克蘭領導階層把成為國際刑事法院（ICC）成員國視為加入歐盟（EU）的要素。烏克蘭先前已承認ICC的管轄權，但成為ICC正式成員國仍是烏克蘭尋求最終加入歐盟的關鍵之一。根據烏克蘭國會網站，澤倫斯基還簽署了一項禁止與俄羅斯相關宗教組織的法律。烏克蘭國會本月20日才表決對與俄羅斯掛鉤的「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC）說不，直指這道禁令有助於強化烏克蘭的宗教獨立性，烏克蘭認為必須切割與俄國結盟的機構。澤倫斯基透過他在蘇米州（Sumy）錄製的影片說道：「我們今天慶祝烏克蘭獨立33週年，無論敵人過去把什麼東西帶到我們的土地上，現在都已返回他們的國家。」（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1130824