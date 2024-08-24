台日大港水果祭開幕　陳其邁力邀民眾享受香甜好滋味

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▲市長陳其邁走訪展攤，品嘗鮮果冰棒、日式菓子、特色飲品等多樣小吃，大讚「美味しい」，以行動支持日台美食。（圖／高市府提供）

▲康裕成分享議會用台灣愛文芒果、和歌山市議會用水蜜桃互相分享的「水果外交」成果。（圖／高雄市議會提供）

▲市長陳其邁、農業部長陳駿季與日台交流協會片山和之代表、奧正史所長及美國在台協會高雄分處張子霖處長PK大型水果拼圖，趣味十足。（圖／高市府提供）

備受矚目的台日友好年度盛事「2024台日大港水果祭」首度移師高雄，今（24）日在高雄流行音樂中心海風廣場香甜開市，高雄市長陳其邁、日台交流協會台北事務所代表片山和之、農業部長陳駿季與文化總會秘書長李厚慶、高雄市議會議長康裕成等多位貴賓民代一同出席，推廣台灣產地直送、日本空運來台的新鮮農特產品。陳其邁致詞時回憶過往年代要吃到日本青森蘋果非常難得，但隨著台日交流、貿易日漸頻繁，待在台灣就能享受到非常多日本直送的新鮮水果，如柿子、水蜜桃、麝香葡萄等，他也期待透過各式各樣水果的交流，增進台日之間深厚的友誼，並邀請民眾把握機會，一同參與台日夏季水果盛會，並記住舌尖上美好的滋味，代表著台日之間溫暖的羈絆及友情。高雄市議會議長康裕成也開心大啖台日水果，並分享議會用台灣愛文芒果、和歌山市議會用水蜜桃互相分享的「水果外交」成果。康裕成強調，台灣有水果王國美名，水果PK賽不論輸贏，只要把高雄最甜美的水果端出來分享，就對了！康裕成同時透露議會外交的秘密武器，她說台灣人愛吃的日本水果有水蜜桃、蘋果、草莓，日本朋友則更愛台灣愛文芒果、香蕉、鳳梨，她每年都會在芒果盛產季節，空運直達日本各地友好議會，推動水果外交。還有和水果有關的台灣鳳梨酥和芒果冰，也是康裕成接待日本貴賓的伴手和甜品，非常受到歡迎。行國處表示，台日大港水果祭8/24、8/25登場，能讓更多民眾直接體驗台日實質互動、透過活動設計也更認識台日農產品，期盼透過豐富的節目安排，深化台日文化交流。希望未來與駐台單位也能發展更多合作機會，也誠摯邀請所有民眾一起到海風廣場共同體驗甜蜜水果祭的美味和熱情氛圍。