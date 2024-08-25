威廉波特少棒／中華隊4:1委內瑞拉　龜山國小睽違15年晉級冠軍賽

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▲威廉波特少棒賽，中華隊王牌投手賴承希狂飆12次三振，表現優異。（圖／美聯社／達志影像）

▲邱唯喆發威，投打俱佳，這也讓中華隊擊敗強敵委內瑞拉。（圖／美聯社／達志影像）

賴承希狂飆11次三振！由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所主辦的威廉波特世界少棒錦標賽，這場比賽龜山國小少棒隊維持強攻本色，首局就有攻勢，趁著對方先發投手Luis Yepez不穩，首局邱唯喆、邱治愷都獲保送，邱唯喆並利用對方暴投先馳得點。5局上又是陳泊瑋敲安後上一壘，邱唯喆中外野安打，加上對方失誤，又追加分數，上次中華隊前進冠軍賽已經是2009年，當時陣中主將宋文華、歐晉（瑪仕革斯·俄霸律尼）、高宇杰，都已經是職棒球員，此外，在比賽中，龜山國小總教練李政達，不斷耐心提醒小球員要專注，並且幫忙投手守住戰局，也讓小球員開心完成比賽。賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。