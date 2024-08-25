威廉波特少棒／中華隊4:1委內瑞拉　龜山國小睽違15年晉級冠軍賽

賴承希狂飆11次三振！由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所主辦的威廉波特世界少棒錦標賽，今（25）日凌晨由中華隊出戰委內瑞拉，結果代表台灣的龜山國小，靠著王牌投手賴承希主投5.1局狂飆12次三振帶領下，終場以4:1擊敗委內瑞拉，睽違15年再度打進冠軍賽，上次中華隊晉級已經是2009年，中華隊預計在26日深夜3:00再度出賽，對手為美國佛羅里達州、德州代表隊的勝者。
賴承希一夫當關 少棒生涯沒有遺憾
這場比賽龜山國小少棒隊維持強攻本色，首局就有攻勢，趁著對方先發投手Luis Yepez不穩，首局邱唯喆、邱治愷都獲保送，邱唯喆並利用對方暴投先馳得點。
賴承希5局投完就狂飆11次三振，讓隊友十分安定可以守住，而龜山國小在3局又靠著對方保送，陳泊瑋滿壘回來得分，加上暴投，邱唯喆眼看有機可乘又回來得到第三分。
5局上又是陳泊瑋敲安後上一壘，邱唯喆中外野安打，加上對方失誤，又追加分數，儘管最終6局下委內瑞拉追回1分，但邱唯喆守住勝利，最後中華隊就以4:1獲勝，晉級冠軍賽。
上次中華隊前進冠軍賽已經是2009年，當時陣中主將宋文華、歐晉（瑪仕革斯·俄霸律尼）、高宇杰，都已經是職棒球員，而中華隊上一次拿到冠軍，已經是1996年，28年前之久。龜山國小少棒隊今年是第四度進軍威廉波特世界少棒錦標賽，前三次分別是2009(亞軍) 、2012及2023(季軍)，這次要準備衝擊冠軍。
此外，在比賽中，龜山國小總教練李政達，不斷耐心提醒小球員要專注，並且幫忙投手守住戰局，也讓小球員開心完成比賽。
李政達說：「這是賴承希少棒生涯最後一次出賽，就剩下6顆球，守備也要幫他守下來。」小球員也紛紛打氣，看台上加油團高喊「台灣加油！」口號十分響亮。
中華隊已經拿到國際組冠軍，預計在26日深夜3:00再度在「世界大賽」冠軍戰出賽，對手為美國佛州、德州代表隊的勝者。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
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這場比賽龜山國小少棒隊維持強攻本色，首局就有攻勢，趁著對方先發投手Luis Yepez不穩，首局邱唯喆、邱治愷都獲保送，邱唯喆並利用對方暴投先馳得點。
賴承希5局投完就狂飆11次三振，讓隊友十分安定可以守住，而龜山國小在3局又靠著對方保送，陳泊瑋滿壘回來得分，加上暴投，邱唯喆眼看有機可乘又回來得到第三分。
5局上又是陳泊瑋敲安後上一壘，邱唯喆中外野安打，加上對方失誤，又追加分數，儘管最終6局下委內瑞拉追回1分，但邱唯喆守住勝利，最後中華隊就以4:1獲勝，晉級冠軍賽。
上次中華隊前進冠軍賽已經是2009年，當時陣中主將宋文華、歐晉（瑪仕革斯·俄霸律尼）、高宇杰，都已經是職棒球員，而中華隊上一次拿到冠軍，已經是1996年，28年前之久。龜山國小少棒隊今年是第四度進軍威廉波特世界少棒錦標賽，前三次分別是2009(亞軍) 、2012及2023(季軍)，這次要準備衝擊冠軍。
此外，在比賽中，龜山國小總教練李政達，不斷耐心提醒小球員要專注，並且幫忙投手守住戰局，也讓小球員開心完成比賽。
李政達說：「這是賴承希少棒生涯最後一次出賽，就剩下6顆球，守備也要幫他守下來。」小球員也紛紛打氣，看台上加油團高喊「台灣加油！」口號十分響亮。
中華隊已經拿到國際組冠軍，預計在26日深夜3:00再度在「世界大賽」冠軍戰出賽，對手為美國佛州、德州代表隊的勝者。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。